Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη έφεραν στο φως ερευνητές που εργάζονται στη Νεκρόπολη των αρχαίων Θηβών, στη δυτική όχθη του Λούξορ, εντοπίζοντας έναν έως σήμερα άγνωστο τάφο ηλικίας περίπου 3.000 ετών. Ο τάφος ανήκε σε αξιωματούχο της εποχής του Νέου Βασιλείου, ονόματι Πάσερ (Paser), και ανακαλύφθηκε στην περιοχή Κάτω Σέιχ Αμπντ ελ-Κούρνα (Lower Sheikh Abd el-Qurna).

Η ανασκαφή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της φετινής ερευνητικής περιόδου από ομάδα αρχαιολόγων του Πανεπιστημίου του Λέιντεν, υπό τη διεύθυνση της δρας Καρίνα βαν ντεν Χούβεν, σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Η συγκεκριμένη περιοχή ερευνάται συστηματικά από το 2018, με στόχο την καταγραφή και προστασία των αρχαιολογικών καταλοίπων, αλλά και τη σύνταξη της πρώτης ολοκληρωμένης αρχαιολογικής μελέτης για το συγκεκριμένο τμήμα της εκτεταμένης Νεκρόπολης των Θηβών.

Archaeologists uncovered a 3,000-year-old tomb near the southern Egyptian city of Luxor, Egypt's tourism and antiquities ministry said on Sunday. Specialists believe the tomb dates to the Ramesside period, which spans Egypt's 19th and 20th dynasties, based on the artistic style… pic.twitter.com/MHhs6zhrod — CGTN Africa (@cgtnafrica) July 12, 2026

Οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον νεκρό που ήταν θαμμένος στον τάφο χάρη σε επιγραφές που διατηρήθηκαν στο εσωτερικό του. Αναγράφεται το όνομα Πάσερ, ενώ η τεχνοτροπία των τοιχογραφιών χρονολογεί το μνημείο στη Ραμσειδική Περίοδο, η οποία εκτείνεται από τον 13ο έως τον 11ο αιώνα π.Χ., κατά την εποχή του Νέου Βασιλείου της αρχαίας Αιγύπτου.

Τάφος με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική

Ο τάφος ακολουθεί την τυπική αρχιτεκτονική των ιδιωτικών ταφικών μνημείων της αρχαίας Θήβας. Περιλαμβάνει ανοιχτή αυλή, η οποία οδηγεί σε λαξευμένο στον βράχο παρεκκλήσι σε σχήμα ανεστραμμένου «Τ», ενώ κάτω από αυτό βρίσκονται οι ταφικοί θάλαμοι.

Εν τω μεταξύ, σημαντικό μέρος της αυλής διατηρείται σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Οι ερευνητές εντόπισαν πλίνθινο πάγκο με ειδική εσοχή όπου βρισκόταν άλλοτε ταφική στήλη, καθώς και λίθινη κλίμακα που οδηγεί στην είσοδο του τάφου, διατηρώντας αναλλοίωτη την εικόνα της πρόσβασης που ακολουθούσαν οι επισκέπτες πριν από τρεις χιλιετίες.

Πολύτιμες τοιχογραφίες

Στο εσωτερικό του μνημείου σώζονται τμήματα των αρχικών τοιχογραφιών, αρκετές από τις οποίες καλύπτονται ακόμη από λεπτό στρώμα σκόνης.

Ήδη έχουν αποκαλυφθεί παραστάσεις που απεικονίζουν τον Πάσερ να λατρεύει διάφορες αιγυπτιακές θεότητες μέσα σε ιερά, καθώς και σκηνές στις οποίες κάθεται δίπλα στη σύζυγό του μπροστά από τραπέζι προσφορών. Αντίστοιχες απεικονίσεις συναντώνται συχνά στους τάφους υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Νέου Βασιλείου και συμβόλιζαν την ελπίδα για αιώνια ζωή και τη συνέχιση των τελετουργικών προσφορών μετά τον θάνατο.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι αρχαιολόγοι σκοπεύουν να συνεχίσουν τις ανασκαφές και τις εργασίες τεκμηρίωσης τα επόμενα χρόνια, με στόχο να ταυτοποιήσουν τα άτομα που είχαν ταφεί στον χώρο, να ανασυνθέσουν τη ζωή τους και να εντάξουν τον τάφο στο ευρύτερο ιστορικό και αρχαιολογικό πλαίσιο της περιοχής.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες στερέωσης του μνημείου και συντήρησης των τοιχογραφιών, ενώ η περαιτέρω αποκάλυψη των ταφικών θαλάμων αναμένεται να προσφέρει νέα στοιχεία για τον Πάσερ, την οικογένειά του και την κοινωνία της αρχαίας Θήβας κατά τη Ραμσειδική Περίοδο.

Η νέα ανακάλυψη εμπλουτίζει τις γνώσεις για τις ταφικές πρακτικές και την καθημερινή ζωή στη Νεκρόπολη των Θηβών, έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς και πολιτικούς πυρήνες της αρχαίας Αιγύπτου, όπου έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες τάφοι ευγενών, αξιωματούχων, ιερέων και άλλων επιφανών προσωπικοτήτων.



Πηγή: skai.gr

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