Ιράν: Εμφάνιση Αχμαντινετζάν στην κρατική τηλεόραση μετά τις αναφορές ότι κρατείται από τους Φρουρούς

Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάν εμφανίστηκε νωρίτερα σήμερα στην ιρανική κρατική τηλεόραση, σε εκδήλωση μνήμης στην Τεχεράνη για τον δολοφονηθέντα ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με διεθνή μέσα, μεταξύ των οποίων η ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan και το αντιπολιτευόμενο Iran International.

Η εμφάνισή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πληροφορίες ότι βρισκόταν υπό κράτηση των Φρουρών της Επανάστασης λόγω φερόμενων επαφών του με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

לאחר שנטען כי הוא נמצא במעצר בית בשל קשריו המתפתחים עם המוסד, היום הופיע הנשיא האיראני לשעבר מחמוד אחמדינז'אד באירוע לזכר המנהיג העליון המחוס, עלי ח'מינאי pic.twitter.com/Th7ptpJklz — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) July 14, 2026

Οι New York Times είχαν αναφέρει ότι ο Αχμαντινετζάν είχε συναντηθεί το 2024 με τον επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, στο πλαίσιο σχεδίου για την ανάδειξή του στην ηγεσία του Ιράν. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πράκτορες της Μοσάντ τον είχαν μεταφέρει σε ασφαλή τοποθεσία στις 28 Φεβρουαρίου, την ημέρα που ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν τον Χαμενεΐ, προτού ο ίδιος αποφασίσει να αποχωρήσει.

Στο βίντεο που μεταδόθηκε σήμερα, ο Αχμαντινετζάν εμφανίζεται καταβεβλημένος, ωστόσο σηκώνει το χέρι του, χαμογελά και γνέφει προς ένα πρόσωπο που βρίσκεται εκτός πλάνου.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το γραφείο του Μαχμούντ Αχμαντινετζάν είχε διαψεύσει το δημοσίευμα των New York Times, χαρακτηρίζοντας τις πληροφορίες περί επαφών με τη Μοσάντ «ισχυρισμούς βγαλμένους από το Χόλιγουντ», οι οποίοι, όπως ανέφερε, «δεν αξίζουν καν διάψευσης».

Παράλληλα, κατηγόρησε την αμερικανική εφημερίδα ότι δημοσίευσε «κατασκευασμένο» υλικό και διέψευσε ότι ο πρώην πρόεδρος του Ιράν τελεί σε κατ' οίκον περιορισμό, υποστηρίζοντας ότι συνεχίζει κανονικά τις δραστηριότητές του.



Πηγή: skai.gr

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