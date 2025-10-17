Λογαριασμός
Σαν Λορέντσο: Κινδυνεύει με χρεοκοπία ο ιστορικός σύλλογος

Η ιστορική ομάδα της Αργεντινής κινδυνεύει με υποβιβασμό αφού βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού λόγω χρεών - Ο πρόεδρος τόνισε πως δεν σκοπεύει να παραιτηθεί 

Στο χείλος του γκρεμού βρίσκεται η Σαν Λορέντσο αφού κινδυνεύει με χρεοκοπία, όπως έγινε γνωστό σήμερα. Τα χρέη που έχει ο ιστορικός σύλλογος ανέρχονται στα 4.7 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 4 εκατομμύρια ευρώ και έχουν πέντε ημέρες περιθώριο για να διευθετήσουν το χρέος τους.

Η Σαν Λορέντσο χρωστάει το συγκεκριμένο ποσό στο ελβετικό fund «AIS Investment Fund», με τα χρήματα που θα πρέπει να συγκεντρώσει να προέρχονται από δάνειο που είχε λάβει πριν από πέντε χρόνια, ώστε να εκχωρήσει τα δικαιώματα από την μεταγραφή του Γκάιχ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο πρόεδρος της ιστορικής ομάδας, Μαρσέλο Μορέτι, τόνισε πως δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί και θα κάνει τα πάντα για να ξεχρεώσει ώστε ο σύλλογος να μην κινδυνεύσει με υποβιβασμό στην δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής.

Παράλληλα το νομικό τμήμα της ομάδας δουλεύει πάνω στην συγκεκριμένη υπόθεση περίπου έναν χρόνο, ωστόσο δεν κατάφεραν να έρθουν σε κάποια συμφωνία και έτσι το δικαστήριο εξέδωσε αυτή την απόφαση, με τα ξένα Μέσα να αναφέρουν πως ο σύλλογος θα σωθεί μόνο με θαύμα.

Πηγή: sport-fm.gr

