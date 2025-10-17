Τι καλύτερο για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ; Στον αγώνα που έσπασε το φράγμα των 2.000 πόντων στην Ευρωλίγκα και ισοφάρισε το ρεκόρ του στη διοργάνωση με τους 23 που πέτυχε, όχι μόνο ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μακάμπι (94-95) επιστρέφοντας από το -13 στα τελευταία λεπτά, αλλά το έκανε και μπροστά στην οικογένειά του.
Στη «Χάλα Πιονίρ» βρέθηκαν οι γονείς του Σέρβου σέντερ, αλλά και ο αδερφός του, που στο φινάλε του αγώνα έσπευσαν να τον συγχαρούν και να τον αγκαλιάσουν.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.