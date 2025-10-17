Τέλος τα αυτόγραφα από τον Λαμίν Γιαμάλ. Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, ο 18χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα αποφάσισε να σταματήσει να βάζει την υπογραφή του σε θαυμαστές του, όχι για λόγους... αλαζονείας, αλλά επειδή έχει στα σκαριά μία (ακόμη) εμπορική συμφωνία.

Ο Ισπανός διεθνής άσος αναμένεται να αποδεχτεί πρόταση από εταιρεία η οποία θα πουλά προϊόντα με τις υπογραφές διάσημων αθλητών, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Γιαμάλ. Και ένας από τους όρους είναι να σταματήσει να δίνει αυτόγραφα στους fans, αφού πλέον η υπογραφή του... κοστολογείται.

Πάντως ο Γιαμάλ δεν είναι... ακατάδεκτος. Μπορεί να μην δίνει αυτόγραφα, ωστόσο αφιερώνει αρκετό χρόνο για να φωτογραφηθεί με φιλάθλους, συνήθως μετά τις προπονήσεις της «Μπάρτσα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.