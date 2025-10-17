Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Γιαμάλ σταματά τα αυτόγραφα - Η εμπορική συμφωνία που ετοιμάζει

Ο Λαμίν Γιαμάλ σταμάτησε να δίνει αυτόγραφα, καθώς είναι στα σκαριά μια επικερδής συμφωνία με αθλητική εταιρεία

Γιαμάλ

Τέλος τα αυτόγραφα από τον Λαμίν Γιαμάλ. Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, ο 18χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα αποφάσισε να σταματήσει να βάζει την υπογραφή του σε θαυμαστές του, όχι για λόγους... αλαζονείας, αλλά επειδή έχει στα σκαριά μία (ακόμη) εμπορική συμφωνία.

Ο Ισπανός διεθνής άσος αναμένεται να αποδεχτεί πρόταση από εταιρεία η οποία θα πουλά προϊόντα με τις υπογραφές διάσημων αθλητών, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Γιαμάλ. Και ένας από τους όρους είναι να σταματήσει να δίνει αυτόγραφα στους fans, αφού πλέον η υπογραφή του... κοστολογείται.

Πάντως ο Γιαμάλ δεν είναι... ακατάδεκτος. Μπορεί να μην δίνει αυτόγραφα, ωστόσο αφιερώνει αρκετό χρόνο για να φωτογραφηθεί με φιλάθλους, συνήθως μετά τις προπονήσεις της «Μπάρτσα».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λαμίν Γιαμάλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark