Ταμπόρδα: Έρχεται η ώρα που θα τον δούμε και βασικό

Το μεγάλο στοίχημα του Παναθηναϊκού ακούει στο όνομα Ταμπόρδα - Σύντομα ο Αργεντινός θα κληθεί να πάρει περισσότερα λεπτά αγωνιστικής δράσης  

Ταμπόρδα

Αποτελεί μια από τις πιο δαπανηρές μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Και πάνω του – μαζί με τον Μπακασέτα- οι πράσινοι στηρίζουν πολλά στο μεσοεπιθετικό σκέλος, ώστε να ανέβουν ποιοτικά. Να ενδυναμώσουν την γραμμή κρούσης της ομάδας. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει βρει τα πατήματα του… Ο λόγος για τον Ταμπόρδα. Το νέο δεκάρι της ομάδας.

