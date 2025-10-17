Ταμπόρδα: Έρχεται η ώρα που θα τον δούμε και βασικό

Αποτελεί μια από τις πιο δαπανηρές μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Και πάνω του – μαζί με τον Μπακασέτα- οι πράσινοι στηρίζουν πολλά στο μεσοεπιθετικό σκέλος, ώστε να ανέβουν ποιοτικά. Να ενδυναμώσουν την γραμμή κρούσης της ομάδας. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει βρει τα πατήματα του… Ο λόγος για τον Ταμπόρδα. Το νέο δεκάρι της ομάδας.

