Η Ίντερ αποχαιρέτησε τον Στέφαν Ντε Φράι, όπως αρμόζει σε έναν ποδοσφαιριστή που πρόσφερε τόσο πολλά στον σύλλογο. Ο Ολλανδός στόπερ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, ο οποίος προανήγγειλε την ανακοίνωση της απόκτησής του.

«Το τέλος μιας οκταετούς ιστορίας που χτίστηκε μέρα με τη μέρα. Μια συνεχής παρουσία. Μια σιγουριά. Η δύναμη της συνέπειας. 296 εμφανίσεις, 13 γκολ, 9 τρόπαια. Ευχαριστούμε, Στέφαν», αναφέρει η ιταλική ομάδα σε μια σειρά από αναρτήσεις στα social media, δείγμα της εκτίμησης που υπάρχει στο πρόσωπο του 34χρονου αμυντικού για την προσφορά του στην Ίντερ.

🏃‍♂️ 296 Appearances

⚽️ 13 Goals

🏆 9 Trophies

End of an eight-year story, built day by day 👣



👉 https://t.co/TwahnhhN53 pic.twitter.com/2h3BJ1wcxr — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) June 30, 2026

A constant presence. A certainty.

The power of consistency 🔗 pic.twitter.com/JC65UbeuUA — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) June 30, 2026

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