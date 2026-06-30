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Ευχαρίστησε και αποχαιρέτισε τον Ντε Φράι η Ίντερ: «Η σιγουριά και η δύναμη της συνέπειας»

«Το τέλος μιας οκταετούς ιστορίας που χτίστηκε μέρα με τη μέρα. Μια συνεχής παρουσία. Μια σιγουριά. Η δύναμη της συνέπειας» γράφει η ιταλική ομάδα

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Ντε Φράι

Η Ίντερ αποχαιρέτησε τον Στέφαν Ντε Φράι, όπως αρμόζει σε έναν ποδοσφαιριστή που πρόσφερε τόσο πολλά στον σύλλογο. Ο Ολλανδός στόπερ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, ο οποίος προανήγγειλε την ανακοίνωση της απόκτησής του.

«Το τέλος μιας οκταετούς ιστορίας που χτίστηκε μέρα με τη μέρα. Μια συνεχής παρουσία. Μια σιγουριά. Η δύναμη της συνέπειας. 296 εμφανίσεις, 13 γκολ, 9 τρόπαια. Ευχαριστούμε, Στέφαν», αναφέρει η ιταλική ομάδα σε μια σειρά από αναρτήσεις στα social media, δείγμα της εκτίμησης που υπάρχει στο πρόσωπο του 34χρονου αμυντικού για την προσφορά του στην Ίντερ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ίντερ Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
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