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«Μπαίνει deadline για Κριστιάνσεν, η οριστική κατάληξη και το στόπερ»

Ο Νίκος Παγκάκης με όλο το «πράσινο» ρεπορτάζ, το deadline για Κριστιανσέν και το θέμα στόπερ

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Κριστιάνσεν

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από την Ολλανδία και οι ποδοσφαιριστές απολαμβάνουν το τριήμερο ρεπό που τους χορήγησε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Για τον Στέφανο Κοτσόλη και το υπόλοιπο επιτελείο, ωστόσο, ξεκούραση δεν υπάρχει. Οι τελευταίες ημέρες χαρακτηρίζονται από συνεχείς επαφές και έντονη κινητικότητα, καθώς οι άνθρωποι του συλλόγου επιδιώκουν να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό τα μεταγραφικά ανοίγματα που παραμένουν.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
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