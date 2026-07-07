«Μπαίνει deadline για Κριστιάνσεν, η οριστική κατάληξη και το στόπερ»

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από την Ολλανδία και οι ποδοσφαιριστές απολαμβάνουν το τριήμερο ρεπό που τους χορήγησε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Για τον Στέφανο Κοτσόλη και το υπόλοιπο επιτελείο, ωστόσο, ξεκούραση δεν υπάρχει. Οι τελευταίες ημέρες χαρακτηρίζονται από συνεχείς επαφές και έντονη κινητικότητα, καθώς οι άνθρωποι του συλλόγου επιδιώκουν να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό τα μεταγραφικά ανοίγματα που παραμένουν.

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Πηγή: skai.gr

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