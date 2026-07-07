Ελπιδοφόρο ξεκίνημα των Ελλήνων ιστιοπλόων στο παγκόσμιο 420

Στην κατηγορία ανδρών-μεικτό οι Ιάσων Παναγόπουλος – Φεβρωνία Μπουζάνα κέρδισαν και τις δύο πρώτες ιστιοδρομίες και με 2 βαθμούς φιγουράρουν στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης των 147 σκαφών!



Πολύ καλά πάνε και οι Ιωάννης Τουρνής - Κυριάκος Ζαπονίδης οι οποίοι είναι 4οι με 8 βαθμούς (7, 1). Οι Σωκράτης Χαμαριάς – Ιάσων Ξύπας είναι 5οι με 10 βαθμούς (1, 9).

Στα 420 γυναικών οι Ελεονώρα Χριστοφόρου - Λυδία Ράπτη τερμάτισαν 7 και 5 αντίστοιχα και με 12 βαθμούς είναι 3ες σε σύνολο 49 σκαφών. Οι Μαρία Χριστίνα Μελανίτη - Νεφέλη Ποδιάδη βρίσκονται στην 8η θέση με 21 βαθμούς (12, 9).



Στην κατηγορία U17 τέσσερα ελληνικά πληρώματα είναι μέσα στην πρώτη 10άδα σε σύνολο 108 σκαφών!



Οι Ελένη Γαλαζούλα - Σταύρος Αρώνης βρίσκονται στην 2η θέση με 5 βαθμούς (2, 3), οι Χρυσούλα Κανέλλου Κοκκινάκη – Κωνσταντίνος Σουρλατζής είναι 3οι με 9β. (7, 2), οι Δημήτρης Σπονδυλίδης – Μαρία Πεταχίδου είναι 6οι με 12β. (5, 7) και οι Βασιλεία Ζουμπουρλή – Έλλη Αλεξάνδρα Χάουελ είναι 10ες με 17β. (13, 4).



ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΠΤΙΜΙΣΤ U13 ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Με τρεις ιστιοδρομίες ξεκίνησε στην Πάτρα το open πανελλήνιο πρωτάθλημα της κλάσης Οπτιμιστ U13 που διεξάγεται με τη συνεργασία της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας με τον Ι.Ο. Πατρών, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων.



Ο σπουδαίος αυτός αγώνας μεταδίδεται σε Live Streaming από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube και οι φίλοι της ιστιοπλοΐας έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις προσπάθειες των 303 παιδιών σε πραγματικά εντυπωσιακές κούρσες. Το επίπεδο, άλλωστε, είναι πολύ υψηλό και αναμένεται να γίνει ένα μεγάλο πρωτάθλημα.



Τα πρώτα αποτελέσματα έχουν ως εξής:



ΑΓΟΡΙΑ

Ιωάννης Παπαγεωργίου Ν.Ο. Θεσσαλονίκης 4 βαθμοί Κωνσταντίνος Σωφρονάς Ι.Ο.Π. 6β Δημήτρης Μαργιολάκος Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες 7 Ιωάννης Ζαβλανός Ν.ΟΙ. Θεσσαλονίκης 7 Ηλίας Λυμπερόπουλος Ν.Α.Ο. Μάτι 8 Βίκτωρας Καρακασίδης Α.Ν.Ο. Γλυφάδας 10



ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Μαρκέλλα Κοτινοπούλου Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες 8 Άρτεμις Σωπύλη Κόκσαλ Ν.Ο.Τ.Κ. 9 Αναστασία Δήμητρα Μαραγκάκη Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη 10 Δανάη Βασιλείου Ν.Α.Ο. Μάτι 13 Αλκυόνη Φεγγάρη Ν.Ο. Βόνιτσας 14 Αναστασία Τσάγκα Ν.Ο. Αμφιθέας 19

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.