Άδοξα και πρόωρα ολοκληρώθηκε η παρουσία της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά της Οσάκα (WTA 250).

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, νούμερο 55 στον κόσμο, έχασε με ανατροπή, 2-6, 6-3, 6-4 από την 21χρονη Αμερικανίδα Άσλιν Κρούγκερ (Νο 48) σε αγώνα που διήρκεσε 2 ώρες και 22 λεπτά.

Έτσι έμεινε έξω από τον δεύτερο γύρο στο προτελευταίο τουρνουά της σεζόν, αλλά παραμένει στην Ιαπωνία και πλέον στρέφει την προσοχή της στο τουρνουά του Τόκιο (WTA 500), που αρχίζει την επόμενη εβδομάδα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.