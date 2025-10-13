Ανοιχτό το ενδεχόμενο προσθήκης άφησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας , χωρίς πάντως να το θεωρεί προτεραιότητα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση το μεσημέρι της Δευτέρας, στη media day του Ολυμπιακού εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με την Εφές στο ΣΕΦ.

«Είναι το αγαπημένο θέμα των δημοσιογράφων, αλλά και του κόσμου, το καταλαβαίνω. Πώς όμως να το διαχειριστείς όταν έχεις τέσσερα ματς σε έξι μέρες; Περιμένουμε να γυρίσει ο Τόμας, να γυρίσει ο Φουρνιέ. Έχουμε καλούς παίκτες και κερδίσαμε δύο σημαντικά παιχνίδια χωρίς αυτούς. Όπως έχω ξαναπεί, η πρόταση είναι ανοιχτή. Αν υπάρξει κάτι καλό στην αγορά ή δω εγώ κάτι που αξίζει, θα το συζητήσουμε πολύ σοβαρά», τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Ερωτηθείς για την κατάσταση των τραυματιών (Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Γουόκαπ, Έβανς) εν όψει της συνέχειας είπε: «Δεν έχουμε χρόνο ούτε για προπόνηση. Θα δούμε. Είναι απόφαση της τελευταίας στιγμής».

Για τον ίδιο η διαχείριση του ρόστερ λόγω και της υπερπροσπάθειας της Κυριακής είναι ένα ζήτημα. «Είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστούμε. Ίσως να ανοίξουμε το ροτέισον και να μην παίζουν συνεχόμενα κάποιοι παίκτες. Η ενέργεια είναι απαιτούμενο σε σειρά παιχνιδιών. Ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι ιδιαίτερο πάντα και ειδικά στην ψυχολογική πίεση που δημιουργεί στους παίκτες και γι αυτό στο πρώτο ημίχρονο είχαμε λάθος πνευματική προσέγγιση. Στο δεύτερο ήμασταν διαφορετικοί. Η Εφές δεν σου επιτρέπει κανενός είδους χαλάρωση. Για να την κερδίσουμε πρέπει να ματώσουμε και αν πάμε σε πιο συγκεκριμένα πράγματα, είναι μια ομάδα με πολύ δημιουργικούς παίκτες στο iso, έχει επανέλθει ο Μπομπουά και ο Ντόζιερ. Τα γκαρντ της είναι πολύ καλά στο 1-1. Είναι πολύ καλή ομάδα μετά το τάιμ άουτ. Ο κόουτς Κοκόσκοφ έχει καλές ιδέες για το μπάσκετ. Πρέπει να είσαι σκληρός. Είναι το 3ο παιχνίδι σε λίγες μέρες και αυτό σε σύγκριση με την Εφές είναι ένα ντεσαβαντάζ, αλλά παίζουμε στην έδρα μας και θέλουμε δυνατή υποστήριξη γιατί είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Ιδίως αυτή την περίοδο που έχουμε πληγεί από τραυματισμούς στην περιφέρεια και θέλουμε να περάσουμε όσο το δυνατόν χωρίς απώλειες αυτό το διάστημα».

Για το πόσο θεωρεί πως ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή απέχει από τα… θέλω του επισήμανε: «Θα έλεγα ότι απέχουμε πολύ από το να παίξουμε όπως πραγματικά θέλουμε και οι παίκτες και εμείς οι προπονητές. Είναι παράλογο να ζητάμε κάτι τέτοιο. Το Ευρωμπάσκετ δημιούργησε συγκεκριμένες συνθήκες για εμάς τους προπονητές στην Ευρωλίγκα. Πρέπει να διαχειριστούμε και αυτό. Η αθλητικότητα που προσθέσαμε θα φανεί όταν θα είμαστε πλήρεις. Έχοντας καλύτερο playmaking θα αναδείξουμε τα προσόντα του Γουόρντ στο τρανζίσιον ή το παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη του Χολ. Όταν το παζλ είναι πιο γεμάτο οι δυνατότητες της ομάδας θα αναδειχθούν περισσότερο».

Μιλώντας για τις 8 ασίστ που είχε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ χθες είπε: «Είναι γνωστό για εμένα ότι μου αρέσει πάρα πολύ η ομάδα να πασάρει. Πιστεύω ότι αυτό το μπάσκετ δύσκολα αντιμετωπίζεται. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν πασάραμε. Ούτε ο Τάιλερ πάσαρε. Αν δεν κάνω λάθος από τις οκτώ ασίστ που έδωσε, οι επτά ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλω να πω ότι στο δεύτερο κερδίσαμε 47-38 κάνοντας δύο απλά πράγματα. Σταματήσαμε δύο φορές τον αιφνιδιασμό με φάουλ και πασάραμε τη μπάλα. Η διαφορά ήταν αυτή με το πρώτο. Αυτό πρέπει να το κάνουμε σταθερά και συστηματικά. Επαναλαμβάνω για το ταλέντο του Ντόρσεϊ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και για μία ακόμη φορά δείχνω ότι δεν έχω κανένα κόλλημα. Αν ένας παίκτης ακολουθεί το πλάνο, δεν ζητάω πάρα πολλά πράγματα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ούτε παίζω με τον χρόνο, όπως λένε κάποιοι. Έχει σχέση με το πώς εκτελούν οι παίκτες. Αν εκτελούν με αυτό που πρέπει να κάνουν, θα παίζουν περισσότερο. Τα πράγματα είναι απλά».

Τέλος, για τη διαχείριση μετά από ένα ντέρμπι σημείωσε: «Δύσκολα γιατί κάθε παίκτης έχει έναν ιδιότυπο τρόπο που σκέφτεται. Έχει ένα περιβάλλον δίπλα του. Κάποιοι παίκτες παίζουν και με μεγάλη πίεση είτε για να δικαιολογήσουν το συμβόλαιο τους, είτε για το όνομα τους, είτε για το εγώ τους. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Στον πρωταθλητισμό αυτό απαιτείται. Θα δείτε ότι τα πρώτα ματς στο ΝΒΑ θα έχουν τη μορφή που έχει τώρα η Ευρωλίγκα. Δηλαδή βλέπεις παιχνίδια με μεγάλο σκορ, χωρίς μεγάλη ένταση στην άμυνα και ταχύτητα. Είναι λογικό γιατί μέσα στο μυαλό των παικτών δεν υπάρχει ότι παίζουμε τελικούς στην Ευρωλίγκα».

