Γκρίνια Αταμάν για τη διαιτησία με Ολυμπιακό: «Δεν είναι αστείο»

Την έντονη δυσφορία του για τη διαιτησία στο χθεσινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (90-86) εξέφρασε ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος προπονητής ανέβασε δύο βίντεο σε story στο Instagram, ένα με ένα φάουλ που δεν σφυρίζεται υπέρ αλλά σε βάρος του Κώστα Σλούκα και ένα με σπρώξιμο του Σάσα Βεζένκοφ στον Τι Τζέι Σορτς που δεν καταλογίστηκε από τους διαιτητές.

«Το κωμικοτραγικό είναι πως το φάουλ το χρεώθηκε ο Σλούκας και ο αντίπαλος κέρδισε δύο βολές. Και ναι, δεν είναι αστείο», ανέφερε για την πρώτη περίπτωση, ενώ για τη δεύτερη σχολίασε: «Επίσης είδαμε την ανακάλυψη ενός νέου αθλήματος: ελληνορωμαϊκή πάλη σε γήπεδο μπάσκετ. Η πρώτη φορά στην ιστορία».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.