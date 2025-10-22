Τέλος ο Κάραϊτσιτς από τον Άρη Betsson

Σε αναζήτηση προπονητή ο Άρης Betsson.

Οι κίτρινοι έκαναν γνωστό ότι έλυσαν τη συνεργασία τους με τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς ως ένα αποτέλεσμα και της χθεσινής ήττας της ομάδας από τη Μανρέσα.

Όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ ο Νίκος Ζήσης και άλλα στελέχη της ομάδας είχαν ένα τετ-α-τετ μαζί του στην οποία τον ενημέρωσαν για την απόφασή της ΚΑΕ.

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Bogdan Karaicic.

Η διοίκηση της ΚΑΕ και ο General Manager, Νίκος Ζήσης, είχαν τετ α τετ με τον Σέρβο κόουτς, στον οποίο μετέφεραν την απόφαση για τη λύση της συνεργασίας.

Ευχαριστούμε τον Bogdan Karaicic για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Πλέον οι υπεύθυνοι της ομάδας είναι σε αναζήτηση νέου προπονητή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διαρρεύσει οι πρώτες σκέψεις.

