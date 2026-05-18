Ρομάνο: «Προφορική συμφωνία Μουρίνιο με Ρεάλ Μαδρίτης»

Προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης ουσιαστικά θα πρέπει να θεωρείται ο Ζοζέ Μουρίνιο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο μεταφέρει σήμερα την πληροφορία ότι ο Πορτογάλος τεχνικός ήρθε σε προφορική συμφωνία με τη βασίλισσα.

Πλέον, το μόνο που απομένει είναι να αποτυπωθεί η συμφωνία αυτή των δύο πλευρών στα σχετικά έγγραφα, τα συμβόλαια κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Μουρίνιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης τα βρήκαν για μια συνεργασία διάρκειας δύο ετών με τον Μουρίνιο θα είναι έτοιμος τις επόμενες ημέρες να ταξιδέψει για τη Μαδρίτη, πιθανότατα μετά το ματς της βασίλισσας με τη Μπιλμπάο και να αρχίσει τη δουλειά.

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

