Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρατάσσει την Ελλάδα κόντρα στη Σκωτία με δύο αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στη Δανία, με τον Μασούρα να παίρνει τη θέση του Καρέτσα που ταλαιπωρήθηκε από ίωση το προηγούμενο διάστημα, ενώ ο Μπακασέτας επιστρέφει στο αρχικό σχήμα αντί του Κωνσταντέλια. Ο άσος της Γκενκ πιθανόν να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, ανάλογα και με την εξέλιξή του.

Ο Τζολάκης παραμένει κάτω από τα δοκάρια, ενώ σε σύστημα 4-2-3-1, θα έχει μπροστά του Μαυροπάνο και Κουλιεράκη, με τους Βαγιαννίδη και Τσιμίκα να είναι στα μπακ. Κουρμπέλης και Ζαφείρης στα χαφ, με τους Μασούρα και Τζόλη στα «φτερά», ενώ ο Μπακασέτας θα βρίσκεται πίσω από τον Παυλίδη.

Εθνική (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Μασούρας, Μπακασέτας, Τζόλης - Παυλίδης

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Μιχαηλίδης, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Ρότα, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Μάνταλος, Γιαννούλης, Σιώπης

Χωρίς απουσίες η Σκωτία

Η Σκωτία παρατάσσεται όλα της τα όπλα απέναντι στην Ελλάδα για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Στιβ Κλαρκ να επιλέγει το 4-3-3.

Στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Τσέ Άνταμς, πλαισιωμένος από τους Μπεν Ντόακ και Ράιαν Κρίστι. Στο κέντρο, ο Τζον ΜακΓκιν της Άστον Βίλα, που συμπληρώνει 80 συμμετοχές με το εθνόσημο, θα αποτελέσει μαζί με τους Σκοτ ΜακΤόμινεϊ της Νάπολι και τον Λιούις Φέργκιουσον της Μπολόνια την τριάδα.

Μάλιστα, ο Κλαρκ σε συνέντευξή που έδωσε για το αποψινό match programme, αναφέρθηκε στην προηγούμενη συνάντηση των δύο ομάδων για το Nations League, σημειώνοντας ότι «γνωριζόμαστε πλέον καλύτερα μετά τα δύο ματς του Μαρτίου» και πως η ομάδα του έχει εντοπίσει τα λάθη του τότε 3-0 στο Χάμπντεν Παρκ, τα οποία θα προσπαθήσει να διορθώσει στη σημερινή αναμέτρηση.

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Χίκι, Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον, ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκίν, Ντόακ, Κρίστι, Άνταμς.





