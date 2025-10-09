Σε νέα εποχή περνάει η Team USA. Μετά την αποχώρηση του Στιβ Κερ από το «τιμόνι» της εθνικής ομάδας μπάσκετ της χώρας, η ομοσπονδία πήρε την απόφαση να χρίσει ως head coach τον μέχρι πρότινος βοηθό του, Έρικ Σποέλστρα.

Ο 54χρονος Αμερικανός προπονητής, που βρίσκεται εδώ και 17 συνεχόμενα χρόνια στον πάγκο των Μαϊάμι Χιτ (!), κατέκτησε πέρσι το καλοκαίρι το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού με την Team USA, όντας στο τεχνικό επιτελείο του κόουτς των Γουόριορς.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ESPN, ο Σποέλστρα αναμένεται να οδηγήσει την εθνική στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, που θα διεξαχθούν στο Λος Άντζελες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.