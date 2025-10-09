Ο Μόουζες Ράιτ έκανε το ντεμπούτο του στην Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό και δεν ξεχνάει την αφετηρία του.

Ο Αμερικανός σέντερ επέλεξε να φορέσει το Νο.7 στη φανέλα του με τη Ζάλγκιρις, ως ένα μικρό «ευχαριστώ» στην πρώτη του ομάδα στη διοργάνωση, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε βίντεο της Euroleague.

«Έχω 7 τατουάζ στο χέρι μου, που με γυρνάνε πίσω στα κολεγιακά μου χρόνια, και το νούμερο στη φανέλα το επέλεξα για τη Θύρα 7 και τον Ολυμπιακό, για να μην ξεχνάω από πού ξεκίνησα», είπε αναλυτικά ο Ράιτ.

Στο υπόλοιπο βίντεο, ο Σακίλ ΜακΚίσικ μίλησε για την επιλογή του #77 και εξήγησε: «Είχα το #7 όταν ήρθα εδώ και ο Βασίλης Σπανούλης αποσύρθηκε, οπότε τώρα έχω ακόμη ένα 7άρι».

Τέλος, ο Τι Τζέι Σορτς για το #0 ανέφερε πως: «Όταν έφυγα από το κολέγιο είχα μηδέν… υποτροφίες, οπότε είναι κάτι σαν υπενθύμιση σε εμένα τότε που δεν είχα τίποτα».

