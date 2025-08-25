Εθνική ομάδα: Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία

Δεν επεφύλασσε εκπλήξεις ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις κλήσεις του για τις δύο αναμετρήσεις που έχει μπροστά της η Εθνική ομάδα στα προκριματικά του Μουντιάλ.



Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα έχει στη διάθεση του όλους του παίκτες που συνήθως καλεί, και ήταν παρόντες και στα τελευταία φιλικά παιχνίδια, με τον Πέτρο Μάνταλο να επιστρέφει μετά την άδεια που είχε πάρει τον Ιούνιο για τον γάμο του. Από αυτούς απουσιάζουν μόνο τα ονόματα του Ταξιάρχη Φούντα και του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα είναι στην Εθνική:



Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.