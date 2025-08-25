Εθνική ομάδα: Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία

Δεν επεφύλασσε εκπλήξεις ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις κλήσεις του για τις δύο αναμετρήσεις που έχει μπροστά της η Εθνική ομάδα στα προκριματικά του Μουντιάλ.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα έχει στη διάθεση του όλους του παίκτες που συνήθως καλεί, και ήταν παρόντες και στα τελευταία φιλικά παιχνίδια, με τον Πέτρο Μάνταλο να επιστρέφει μετά την άδεια που είχε πάρει τον Ιούνιο για τον γάμο του. Από αυτούς απουσιάζουν μόνο τα ονόματα του Ταξιάρχη Φούντα και του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου.
Αναλυτικά οι παίκτες που θα είναι στην Εθνική:
Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.
𝐂𝐚𝐥𝐥-𝐮𝐩 𝐯𝐢𝐛𝐞𝐬 📞⚽ #𝐄𝐭𝐡𝐧𝐢𝐤𝐢 #europeanqualifiers— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) August 25, 2025
📌 𝟎𝟓/𝟎𝟗 Ελλάδα- Λευκορωσία
📌 𝟎𝟖/𝟎𝟗 Ελλάδα-Δανία #𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐂𝐮𝐩𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐫𝐬#𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝𝐋𝐢𝐬𝐭 #𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐂𝐚𝐥𝐥𝐔𝐩 #𝐑𝐨𝐚𝐝𝐓𝐨𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐂𝐮𝐩 pic.twitter.com/laM4V6lMz8
