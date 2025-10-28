Ετοιμάζει λίφτινγκ στην 11άδα του Ολυμπιακού ο Μεντιλίμπαρ

Στροφή στον Βόλο δίχως ανάσα για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες έχουν αφήσει πίσω τη νίκη της Κυριακής με 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς ακολουθεί το ματς (29/10, 17:30) με την ομάδα του Φεράντο στο ίδιο γήπεδο για το Κύπελλο Betsson.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει κάνει ήδη τις πρώτες του σκέψεις για το παιχνίδι και όπως είναι λογικό θα παρατάξει με πολλές αλλαγές τους «ερυθρόλευκους». Ώστε να εμφανιστεί με ενέργεια τόσο στο συγκεκριμένο ματς, αλλά και στο επόμενο απέναντι στον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης» το Σάββατο (1/11) για το πρωτάθλημα.

Καταρχάς στο Κύπελλο Bettson ο Βάσκος τεχνικός αναμένεται να πορευτεί φέτος (όπως και πέρυσι που το κατέκτησε) με τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια. Εκείνον χρησιμοποίησε, άλλωστε, στην πρεμιέρα κόντρα στον Asteras AKTOR. Τότε ο έμπειρος γκολκίπερ είχε μπροστά του Μάνσα και Μπιανκόν, με τον Καλογερόπουλο να είναι δεξιά και τον Μπρούνο. Πολύ πιθανόν να έχει τους ίδιους και πάλι μπροστά τους. Αφού πρέπει να πάρουν ανάσες Ρέτσος και Πιρόλα, ο Νιγηριανός μπακ (που ήταν βασικός με ΑΕΚ) πρέπει να πάρει παιχνίδια στα πόδια του και ο Κοστίνια ανάσες, ενώ ο Ροντινέι μόλις επέστρεψε από τραυματισμό.

Γκαρθία και Έσε πρέπει να γεμίσουν μπαταρίες, με τους Νασιμέντο και Σιπιόνι να είναι παίκτες που μπορεί να στηριχθεί ο Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα, λογικά θα θελήσει να δώσει χρόνο και στους Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ που πρόσφατα επέστρεψαν από τραυματισμό και σιγά-σιγά θα πρέπει να πάρουν παραπάνω χρόνο. Αμφότεροι μπήκαν προς το τέλος (στο 83’ για την ακρίβεια) την Κυριακή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.