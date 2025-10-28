Μέσι: «Θέλω πολύ να με αξιώσει ο Θεός να είμαι στο Μουντιάλ του 2026»

Την επιθυμία να αγωνιστεί με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 2026 και να είναι σε θέση να κάνει τη διαφορά εξέφρασε ο Λιονέλ Μέσι. Σε συνέντευξή του στο «NBC News», με αφορμή την ανανέωση του συμβολαίου του με την Ίντερ Μαϊάμι, ο 38χρονος άσος μίλησε για το όνειρο να οδηγήσει τη χώρα του σε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση.

Όταν ο δημοσιογράφος του είπε «... είσαι ο κορυφαίος όλων των εποχών, έτσι;», ο Μέσι απάντησε με χαμόγελο και... χωρίς λόγια.

«Είναι εξαιρετικό να μπορώ να βρίσκομαι σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και θα ήθελα πολύ να με αξιώσει ο Θεός να βρίσκομαι εκεί. Θέλω να νιώθω καλά και να είμαι βασικός παίκτης στο να βοηθήσω την εθνική μου ομάδα, αν τα καταφέρω. Και θα το αξιολογώ μέρα με τη μέρα όταν ξεκινήσω την προετοιμασία με την Ίντερ Μαϊάμι και θα δω αν μπορώ πραγματικά να είμαι στο 100%», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και της Παρί.

«Ανυπομονώ πραγματικά γιατί είναι Μουντιάλ... Προερχόμαστε από την κατάκτηση στην τελευταία διοργάνωση και το να μπορούμε να την υπερασπιστούμε ξανά στο γήπεδο είναι κάτι σπουδαίο. Είναι πάντα όνειρο να παίζεις για την εθνική ομάδα, ειδικά σε επίσημες διοργανώσεις, οπότε ελπίζω ο Θεός να μου επιτρέψει να το κάνω ξανά», πρόσθεσε ο «Λέο», που στη διάρκεια του Μουντιάλ θα κλείσει τα 39.

Για την ανανέωση του συμβολαίου του με την Ίντερ Μαϊάμι ως το 2028 είπε: «Πάντα έλεγα ότι βασίζω την απόφασή μου στο πώς νιώθω μέρα με τη μέρα, σωματικά και ψυχικά, για να συνεχίσω να παίζω και να είμαι μέρος αυτού του συλλόγου. Και, ειλικρινά, ένιωσα πολύ καλά κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Είμαι χαρούμενος που ζω στο Μαϊάμι, όπως και η οικογένειά μου, και, ειλικρινά, η απόφαση ήταν εύκολη».

Σχετικά με το πέρασμα του χρόνου και τις... συνέπειες στο παιχνίδι του τόνισε: «Προφανώς, καθώς μεγαλώνεις, χάνεις ιδιότητες που είχες όταν ήσουν νεότερος: ταχύτητα, χρόνο αντίδρασης, να βλέπεις το παιχνίδι πιο γρήγορα και να παίρνεις αποφάσεις... Μερικές φορές το μυαλό είναι πιο γρήγορο από τα πόδια. Αλλά νομίζω ότι πάντα προσπαθούσα να ξεπερνάω αυτά τα πράγματα και να συνεχίζω να προσπαθώ να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, να αξιοποιώ στο έπακρο τις σωματικές μου ικανότητες και το παιχνίδι μου, και προσπαθούσα να προσαρμοστώ στις νέες συνθήκες».

