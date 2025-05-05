Λογαριασμός
Προφορική συμφωνία Ρεάλ-Αντσελότι και ολοταχώς για οριστικό διαζύγιο

Η θητεία του Κάρλο Αντσελότι στη Ρεάλ Μαδρίτης οδεύει ολοταχώς για διαζύγιο και ο Ιταλός βάζει εκ νέου πλώρη για να αναλάβει την εθνική Βραζιλίας

Ρεάλ Μαδρίτης: Προφορική συμφωνία με Αντσελότι, προς οριστικό διαζύγιο

Προς οριστικό διαζύγιο οδεύουν Ρεάλ Μαδρίτης και Κάρλο Αντσελότι. Οι δύο πλευρές όπως αναφέρουν οι «Times» έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία ώστε να μπει τέλος στη συνεργασία τους, πιθανότατα πριν καν ολοκληρωθεί η σεζόν.

Στο νέο κύκλο συζητήσεων των δύο πλευρών, υπήρξε κατανόηση για την επιθυμία του καθενός και ο Αντσελότι αναμένεται να λύσει σύντομα το συμβόλαιό του με τους «μερέγχες». Μάλιστα, υπάρχει η πληροφορία πως ενδεχομένως το τελευταίο ματς του Ιταλού τεχνικού στον πάγκο των Μαδριλένων να είναι το «clasico» της ερχόμενης Κυριακής με την Μπαρτσελόνα.

Οι άνθρωποι της Ρεάλ πρέπει να αποφασίσουν άμεσα για τον αντικαταστάτη του και κυρίως για τον άνθρωπο που θα τον αντικαταστήσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που διεξάγεται τον επόμενο μήνα στην Αμερική.

Την ίδια ώρα, ανοίγει διάπλατα και ο δρόμος ώστε ο Αντσελότι να ξεκινήσει εκ νέου τις συζητήσεις του με την ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Βραζιλίας, με σκοπό να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.

Πηγή: sport-fm.gr

