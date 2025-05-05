Λογαριασμός
«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στις 00.45 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.45, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ

Η Δίκη στον ΣΚΑΪ

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Η πιο κρίσιμη αγωνιστική των play offs για τη μάχη της δεύτερης θέσης: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Σχολιάζουν ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και επί δεκαετία σκάουτερ της Άρσεναλ Λάκης Παπαϊωάννου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον Γιάννη Σταυρίδη, πρώην διαιτητή FIFA.

Θέμα: Τι αλλάζει στη βάση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αναλύει ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ Νίκος Τζώρτζογλου.

Έρευνα: Η αθλητική δικαιοσύνη διχάζει. Στο studio, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βόλου Σάκης Τζήμας.

Αποκάλυψη: Πως δρούσε το στοιχηματικό κύκλωμα. Ρεπορτάζ από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Δείτε το trailer:

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.45, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ
Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη

#DikiSkai

