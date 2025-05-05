«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.
Η πιο κρίσιμη αγωνιστική των play offs για τη μάχη της δεύτερης θέσης: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Σχολιάζουν ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και επί δεκαετία σκάουτερ της Άρσεναλ Λάκης Παπαϊωάννου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.
Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον Γιάννη Σταυρίδη, πρώην διαιτητή FIFA.
Θέμα: Τι αλλάζει στη βάση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αναλύει ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ Νίκος Τζώρτζογλου.
Έρευνα: Η αθλητική δικαιοσύνη διχάζει. Στο studio, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βόλου Σάκης Τζήμας.
Αποκάλυψη: Πως δρούσε το στοιχηματικό κύκλωμα. Ρεπορτάζ από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.
