Γκέιμπριελ: «Είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι της σεζόν στο ΟΑΚΑ»

Ο Παναθηναϊκός δίνει το μεγαλύτερο ματς της σεζόν, μέχρι το επόμενο, στη φετινή Εuroleague, αντιμετωπίζοντας την Εφές το βράδυ της Τρίτης (6/5) στο ΟΑΚΑ για το Game 5 των playoffs και σε περίπτωση νίκης θα πάρει το ένα από τα δυο εναπομείναντα εισιτήρια για το Final 4 του Άμπου Ντάμπι.



Μιλώντας για τη μεγάλη μάχη του ΟΑΚΑ ο Γουένιεν Γκέιμπριελ, έκανε λόγο για το ματς της χρονιάς, ανέλυσε τα στοιχεία που θα δώσουν την νίκη-πρόκριση στους πράσινους, ρωτήθηκε για το αν γνωρίζει κάτι από την περσινή συνάντηση στο Game 5 με τη Μακάμπι, ενώ στάθηκε και στους ψηλούς της τουρκικής ομάδας.

Αναλυτικά:

«Περιμένουμε το μεγαλύτερο παιχνίδι της σεζόν στο ΟΑΚΑ. Θα παίξουμε για 7η φορά απέναντι στην Εφές. Τους ξέρουμε και μας ξέρουν και θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί και ξέρουμε ότι ο κόσμος θα είναι εδώ και πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».«Ναι, μου είχαν πει κάποια πράγματα. Ο Λορένζο Μπράουν ήταν τη Μακάμπι πέρσι και μου είπε από πρώτο χέρι πόσο πολύ θόρυβο έκανε στο ΟΑΚΑ πέρσι και πόσο ενέργεια έδωσε ο κόσμος στο 5ο παιχνίδι με τη Μακάμπι. Η ατμόσφαιρα αυτή είναι για παίκτες υψηλού επιπέδου και πνευματικά και πρέπει να είμαστε έτοιμοι αύριο».«Είναι όλοι διαφορετικοί και φέρνουν κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι. Ο Πουαριέ είναι ψηλός, ο Οτούρου είναι καλός και στην άμυνα και στην επίθεση και ο Οσμάνι είναι εξαιρετικός σουτέρ, οπότε όλοι φέρνουν διαφορετικά πράγματα στο παιχνίδι, ανάλογα με το τι χρειάζονται, οπότε θα πρέπει να τους διαχειριστούμε όλους τους για να πάρουμε το παιχνίδι».«Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό το κλειδί. Σουτάρουν πραγματικά καλά από την περιφέρεια. Δεν τους επιτρέψαμε πολλούς πόντους στη ρακέτα στα προηγούμενα 2 παιχνίδια, αλλά δεν καταφέραμε να τους περιορίσουμε στην περιφέρεια και αυτό είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει το μομέντουμ. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να σταματήσουμε τα γκαρντ τους, τους παίκτες που έχουν την μπάλα στα χέρια και δίνουν τον ρυθμό όπως ο Λάρκιν και ο Τόμπσον. Είναι ομαδική δουλειά και η προσοχή μας δεν είναι μόνο στους ψηλούς».

