Αταμάν: «Οι οπαδοί μας ξέρουν περισσότερο μπάσκετ από αυτούς της Εφές»

Η άμμος στην κλεψύδρα έχει σχεδόν αδειάσει και η σπουδαία αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, με την Αναντολού Εφές πλησιάζει. Στο κατάμεστο ΟΑΚΑ οι «πράσινοι» θα αναμετρηθούν για το Game 5 και αναμένεται να καταθέσουν την ψυχή του για να πάρουν τη μεγάλη πρόκριση για το Final 4 στο Άμπου Ντάμπι.



Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν, σε δηλώσεις που παραχώρησε, στάθηκε στην σημαντική υποστήριξη που θα έχει η ομάδα από τον κόσμο, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το παιχνίδι αυτό. Ενώ στάθηκε και στο ένθερμο περιστατικό με τους οπαδούς της Εφές.

«Σίγουρα, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Όλα τα ματς που δώσαμε σε αυτή τη σειρά ήταν πολύ κλειστά. Η Εφές έχει πολύ έμπειρους παίκτες, παλεύει. Όμως, πρέπει να μείνουμε ήρεμοι, να είμαστε επιθετικοί στην άμυνα και στην επίθεση να κάνουμε το παιχνίδι μας και να νικήσουμε».«Δεν ξέρω... Φυσικά, προτιμώ να νικήσουμε. Όμως, και οι δύο ομάδες έχουν υψηλό ταβάνι και έχουν καταλάβει τις τακτικές του άλλου. Θα είναι σημαντικό να είμαστε επιθετικοί σε κάθε μπάλα, να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε κάθε κατοχή, να είμαστε ενωμένοι με το κοινό μας. Θα είναι πολύ σημαντικός ο κόσμος μας στην έδρα μας. Όλοι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε κατοχή. Πρέπει να κερδίζουμε κάθε κατοχή, πριν σκεφτούμε πως θα κερδίσουμε τον αγώνα. Να κερδίζουμε κάθε κατοχή και στο τέλος έτσι θα έρθει η νίκη».«Πιστεύω πως δεν είναι ιδιαίτερο το sold out που έγινε μέσα σε τέσσερις ώρες από τους οπαδούς μας, γιατί αυτό γίνεται όλη τη σεζόν. Ο κόσμος πάντα είναι μαζί μας. Αύριο δεν χρειαζόμαστε... σόου. Πρέπει να παλέψουμε και να έχουμε μαζί μας τον 6ο παίκτη μας. Θέλουμε να δώσει ο κόσμος επιπλέον ενέργεια και κίνητρο στους παίκτες μας. Χωρίς να προσβάλουμε κανέναν, ούτε τους διαιτητές, ούτε τους παίκτες της Εφές, ούτε τον οργανισμό της Εφές, που σεβόμαστε. Θέλουμε τη στήριξη του κοινού 100% στην ομάδα μας. Να είναι όλοι μαζί με την ομάδα και να παλεύουν για κάθε κατοχή».«Είπα στους παίκτες μου πως θα παίξουμε το 5ο ματς στην έδρα μας και αυτό είναι πολύ καλύτερο από το να το δίναμε εκτός έδρας. Θα είναι πλεονέκτημα; Θα το δούμε αύριο».«Πραγματικά, αυτή τη στιγμή δεν το σκέφτομαι. Τίποτα δεν μπορεί να ακυρώσει τις αναμνήσεις και τον σεβασμό μου για την Εφές. Δουλεύουν εκεί φίλοι μου, υπάρχει ο πρόεδρος της ομάδας και η οικογένειά του. Δυστυχώς, οι οπαδοί τα κάνουν αυτά κάποιες φορές. Όμως, πιστεύω πως ο δικός μας κόσμος γνωρίζει καλύτερα το μπάσκετ και τον σεβασμό. Γι' αυτό και ελπίζω πως αύριο οι οπαδοί μας θα στηρίξουν μόνο εμάς, χωρίς προσβολές προς οποιονδήποτε. Ξέρω πως η Εφές ανησύχησε με αυτή την κατάσταση στο τέταρτο ματς, αλλά αυτή είναι η ζωή, μπορούν να συμβούν αυτά. Δεν τα σκέφτομαι τώρα. Σκέφτομαι μόνο το Game 5, θέλω να παίξουμε καλό μπάσκετ και να νικήσουμε».«Με ρωτάτε για τον Ματίας; Δεν ξέρω. Δεν έχει προπονηθεί για τέσσερις μήνες. Δεν έχουμε νέα προβλήματα, θα έχουμε το ίδιο ρόστερ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.