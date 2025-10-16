Πληροφορίες από την Ισπανία: Πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός σε συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ

Ένα βήμα απ' τη συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ είναι πλέον ο Παναθηναϊκός, με τον πολύπειρο Ισπανό τεχνικό να είναι έτοιμος για να αναλάβει τα προπονητικά ηνία των «πράσινων» μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες απ' την Ισπανία ο 63χρονος τεχνικός βρίσκεται ήδη στην Αθήνα απ' το πρωί της Πέμπτης (16/10) και είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γιάννη Αλαφούζο για τη θέση του προπονητή του «τριφυλλιού».

Το θέμα το χειρίστηκε αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ ο οποίος είχε επί προσωπικού συζητήσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ κι αποφάσισε να προχωρήσει το όλο θέμα, επιθυμώντας να «κλείσει» στον πάγκο του «τριφυλλιού» έναν προπονητή ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε επίπεδο πρωταθλητισμού και το «ειδικό βάρος» για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.