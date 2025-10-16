Πληροφορίες από την Ισπανία: Πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός σε συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ

Ένα βήμα απ' τη συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ είναι πλέον ο Παναθηναϊκός, με τον πολύπειρο Ισπανό τεχνικό να είναι έτοιμος για να αναλάβει τα προπονητικά ηνία των «πράσινων» μέσα στα επόμενα 24ωρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες απ' την Ισπανία ο 63χρονος τεχνικός βρίσκεται ήδη στην Αθήνα απ' το πρωί της Πέμπτης (16/10) και είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γιάννη Αλαφούζο για τη θέση του προπονητή του «τριφυλλιού».
Το θέμα το χειρίστηκε αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ ο οποίος είχε επί προσωπικού συζητήσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ κι αποφάσισε να προχωρήσει το όλο θέμα, επιθυμώντας να «κλείσει» στον πάγκο του «τριφυλλιού» έναν προπονητή ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε επίπεδο πρωταθλητισμού και το «ειδικό βάρος» για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.