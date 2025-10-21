Παναθηναϊκός: Τέλος ο Γιάννης Παπαδημητρίου

Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Παπαδημητρίου ανακοίνωσε την Τρίτη η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η πράσινη ΠΑΕ, «στα 2,5 χρόνια της θητείας του στη θέση του τεχνικού διευθυντή ο κ. Παπαδημητρίου εργάστηκε με ζήλο, έχοντας σταθερή κατεύθυνση την ενίσχυση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, με γνώμονα τα συμφέροντα της ομάδας».

«Επί των ημερών του το Τριφύλλι κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2024, και παράλληλα η ομάδα επανήλθε σε σταθερή βάση στο ευρωπαϊκό προσκήνιο» τονίζεται.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται κάθε επιτυχία στον Γιάννη Παπαδημητρίου στο επόμενο βήμα του.

