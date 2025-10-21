ΑΕΚ: Αλλαγή με Λιούμπισιτς αντί Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα

Αλλαγή δεδομένων στην ΑΕΚ, αναφορικά με την ευρωπαϊκή της λίστα. Κάνοντας χρήση του δικαιώματος που έχουν οι ομάδες να προχωρήσουν σε αλλαγή παίκτη, εφόσον έχουν κάποιον που θα είναι τραυματίας για πάνω από δύο μήνες, η Ένωση αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να αντικαταστήσει τον Ζίνι με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

Θυμίζουμε ότι ο Αγκολέζος επιθετικός είναι τραυματίας από τα μέσα Σεπτέμβρη, με τη διάγνωση να αναφέρει ότι θα συμπληρώσει 60 ημέρες εκτός δράσης και θα επιστρέψει τέλη Νοέμβρη στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Έτσι, λοιπόν, η ΑΕΚ συγκέντρωσε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τα παρείχε στην UEFA, προκειμένου ο Λιούμπισιτς να μπορέσει να αγωνιστεί στο ματς με την Αμπερντίν!

Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ζίνι δεν θα επιστρέψει αυτόματα στη λίστα όταν ξεπεράσει τον τραυματισμό του, αλλά αντιθέτως οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν αν θα τον επαναφέρουν σε αυτήν ή αν θα κρατήσουν τον Κροάτη αντικαταστάτη του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.