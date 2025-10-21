Γέμισαν οι δρόμοι της Βαρκελώνης με ερυθρόλευκο χρώμα: To sport-fm.gr μεταφέρει εικόνα

Οι φίλοι του Ολυμπιακού στηρίζουν κατά χιλιάδες την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην εκτός έδρας δοκιμασία με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν χρώμα στους δρόμους της πόλης, στην πορεία τους προς το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί το ματς, αφού τελικά το «Καμπ Νόου» δεν ήταν έτοιμο για να υποδεχθεί τους Πειραιώτες.

Δείτε βίντεο του sport-fm.gr:

Δείτε και το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός

