Γέμισαν οι δρόμοι της Βαρκελώνης με ερυθρόλευκο χρώμα: To sport-fm.gr μεταφέρει εικόνα

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού γέμισαν με ερυθρόλευκο χρώμα τους δρόμους της Βαρκελώνης, στην πορεία τους προς το Μονζουίκ ώστε να βρεθούν στις εξέδρες για το ματς  

Ολυμπιακός

Οι φίλοι του Ολυμπιακού στηρίζουν κατά χιλιάδες την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην εκτός έδρας δοκιμασία με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν χρώμα στους δρόμους της πόλης, στην πορεία τους προς το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί το ματς, αφού τελικά το «Καμπ Νόου» δεν ήταν έτοιμο για να υποδεχθεί τους Πειραιώτες.

Δείτε βίντεο του sport-fm.gr:

@sporfm946 Πάνω από 3000 φίλαθλοι των Πειραιωτών βρίσκονται στην Βαρκελώνη για να υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση του με την Μπαρτσελόνα, για την 3η αγωνιστική του Champions League. #sporfm #olympiacos #championsleague #fyp ♬ original sound - sporfm946

Δείτε και το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Πηγή: sport-fm.gr

