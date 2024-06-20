Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Tέλος στο σίριαλ: Ανακοίνωσε την παραμονή του στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μάριο Χεζόνια

Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Μάριο Χεζόνια, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X»!

Χεζόνια

To σίριαλ έλαβε τέλος και ο Μάριο Χεζόνια παραμένει οριστικά στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο Κροάτης φόργουορντ μετά από ένα μπαράζ εξελίξεων και δημοσιευμάτων τα οποία των συνέδεσαν κυρίως με τον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα, ανακοίνωσε μέσω του «Χ» ότι θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των πρωταθλητών Ισπανίας!

Μάλιστα στην ανάρτηση του προανήγγειλε την μακροχρόνια παραμονή του στη Ρεάλ Μαδρίτης την οποία χαρακτήρισε ως «σπίτι του», υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι ο σύλλογος πίστεψε στον ίδιο, όταν κανείς άλλος δεν το έκανε!

Αναλυτικά:

«Όπως όλοι γνωρίζετε, μετά το τελευταίο μου παιχνίδι της σεζόν έμεινα ελεύθερος και ήμουν διαθέσιμος για να αποφασίσω πού θέλω να παίξω για τα επόμενα χρόνια. Δεν έχω συνάψει καμία συμφωνία με κανέναν άλλο μέχρι στιγμής, και όπως είπα θα το ακούτε πρώτα από εμένα πάντα!

Η Ρεάλ Μαδρίτης πίστεψε σε μένα όταν πολλοί δεν το έκαναν, νοιάστηκε για εμένα και την οικογένειά μου από την πρώτη μέρα που έφτασα και μας έκανε να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας. Η μόνη μου πρόθεση ήταν να μείνω, οπότε είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι θα συνεχίσω το ταξίδι μου στο σπίτι μου τη Ρεάλ Μαδρίτης για πολύ καιρό!»

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark