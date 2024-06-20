To σίριαλ έλαβε τέλος και ο Μάριο Χεζόνια παραμένει οριστικά στη Ρεάλ Μαδρίτης!



Ο Κροάτης φόργουορντ μετά από ένα μπαράζ εξελίξεων και δημοσιευμάτων τα οποία των συνέδεσαν κυρίως με τον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα, ανακοίνωσε μέσω του «Χ» ότι θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των πρωταθλητών Ισπανίας!



Μάλιστα στην ανάρτηση του προανήγγειλε την μακροχρόνια παραμονή του στη Ρεάλ Μαδρίτης την οποία χαρακτήρισε ως «σπίτι του», υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι ο σύλλογος πίστεψε στον ίδιο, όταν κανείς άλλος δεν το έκανε!



Αναλυτικά:



«Όπως όλοι γνωρίζετε, μετά το τελευταίο μου παιχνίδι της σεζόν έμεινα ελεύθερος και ήμουν διαθέσιμος για να αποφασίσω πού θέλω να παίξω για τα επόμενα χρόνια. Δεν έχω συνάψει καμία συμφωνία με κανέναν άλλο μέχρι στιγμής, και όπως είπα θα το ακούτε πρώτα από εμένα πάντα!



Η Ρεάλ Μαδρίτης πίστεψε σε μένα όταν πολλοί δεν το έκαναν, νοιάστηκε για εμένα και την οικογένειά μου από την πρώτη μέρα που έφτασα και μας έκανε να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας. Η μόνη μου πρόθεση ήταν να μείνω, οπότε είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι θα συνεχίσω το ταξίδι μου στο σπίτι μου τη Ρεάλ Μαδρίτης για πολύ καιρό!»

Real Madrid believed in me when many didn’t, cared for me and my family since the first day I arrived and made us feel at home. My only intention was to stay so I am happy to communicate to you that I will continue my journey at MY HOME, MY REAL MADRID for a long time! June 20, 2024

