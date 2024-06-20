Ως μια ιστορική ημέρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σημερινή για την ΠΑΕ ΑΕΚ.



Ο Μάριος Ηλιόπουλος στις 14:00 αναμένεται να ανοίξει… τα χαρτιά του για όλα καθώς θα μιλήσει στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ομάδας στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΚ.

, ο οποίος είχε κάνει τις πρώτες του δηλώσεις στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τονγια την παρουσίαση της μεταβίβασης των μετοχών της ΠΑΕ, σήμερα -έχοντας πιάσει πια δουλειά- θα μιλήσει γιακαιγια την ΑΕΚ και θα αποκαλύψει τοτου για την ομάδα.Η συνέντευξη Τύπου αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την πολύωρη συνάντηση που είχε με τον Ματίας Αλμέιδα και τους συνεργάτες και των δύο ανδρών, την πρώτη με τον τεχνικό της ομάδας μετά την απόκτηση των μετοχών.Σε αυτή τέθηκαν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την λειτουργία της ομάδας και το κυριότερο, καθώς βρισκόμαστε σε μεταγραφική περίοδο ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, τις ανάγκες που έχει η ομάδα για τη νέα σεζόν. Σε αυτή ενημερώθηκε από τονγια τα «θέλω» του ενόψει της σεζόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.