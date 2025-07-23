Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη της συμφωνίας της με τον αρχηγό της εθνικής Ρουμανίας, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του με συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Μάλιστα ο πρώην ποδοσφαιριστής της Κάλιαρι, ενσωματώνεται άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς και δηλώνεται και στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, αντί του Μόζες Ουντουμπάτζο.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή Ρουμάνου μέσου Ράζβαν Μάριν, με μεταγραφή από την Κάλιαρι.

Ο Ράζβαν Μάριν γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1996. Είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική Ρουμανίας, στην οποία έχει 68 συμμετοχές, ενώ συχνά φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού της. Αγωνίστηκε στα τελικά του Euro του 2024, όπου πέτυχε και δύο γκολ. Ένα απέναντι στην Ουκρανία και ένα απέναντι στην Σλοβακία.

Ξεκίνησε την πορεία του στο ποδόσφαιρο από την Ακαδημία Χάτζι και στην συνέχεια μεταπήδησε στην Βιτορούλ. Από εκεί τον απέκτησε τον Γενάρη του 2017 η Σταντάρ Λιέγης και το καλοκαίρι του 2019, πήρε μεταγραφή για τον Άγιαξ. Στην συνέχεια αγωνίστηκε για μια σεζόν δανεικός στην Κάλιαρι η οποία τελικά τον απέκτησε με μεταγραφή το καλοκαίρι του 2021. Αγωνίστηκε δανεικός στην Έμπολι τις σεζόν 2022-2023 και 2023-2024, ενώ την σεζόν που πέρασε επέστρεψε στην Κάλιαρι με την οποία είχε 33 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 3 γκολ.

Ράζβαν καλώς ήρθες στην Οικογένεια της ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με την ομαδάρα Μας!

