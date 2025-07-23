ΑΕΚ: Πέθανε ο πρώην μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Ανδρέας Ζαφειρόπουλος

Την τελευταία του πνοή άφησε στα 92 του ο Ανδρέας Ζαφειρόπουλος, ο οποίος είχε διατελέσει μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ από το 1981 ως το 1992. Επί των ημερών του η «Ένωση» κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και το Λιγκ Καπ.



Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η οικογένεια της ΑΕΚ αποχαιρετά με θλίψη έναν από τους ανθρώπους που άφησαν έντονο το αποτύπωμά τους στην ιστορία της ομάδας μας. Ο Ανδρέας Ζαφειρόπουλος, μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ από το 1981 έως το 1992, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.



Ο εκλιπών ήταν βιομήχανος αθλητικών ειδών και είχε αναμιχθεί στα διοικητικά της ΑΕΚ ήδη από τη δεκαετία του ’70 επί διοίκησης Λουκά Μπάρλου. Ηταν μάλιστα γενικός αρχηγός στο νταμπλ του 1978. Τρία χρόνια αργότερα έγινε κάτοχος του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, το οποίο και διατήρησε επί σειρά ετών, αν και κατά διαστήματα ανέθετε την προεδρία σε άλλα πρόσωπα, όπως στον Μιχάλη Αρκάδη (1982-83) τον Τέρη Παναγίδη (1983-84) τον Στράτο Γιδόπουλο (1988-91) και τον Κώστα Γενεράκη (1991-92).



To καλοκαίρι του 1988, ο Ανδρέας Ζαφειρόπουλος αποσύρθηκε οριστικά από το διοικητικό προσκήνιο, αλλά παρέμενε μεγαλομέτοχος. Επί των ημερών του ως ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ η ομάδα κατέκτησε το Κύπελλο της σεζόν 1982-83, τα πρωταθλήματα των περιόδων 1988-89 και 1991-92 και το Λιγκ Καπ της σεζόν 1989-90.



Η ΠΑΕ ΑΕΚ βρίσκεται στο πλευρό όλης της οικογένειας του. Κουράγιο σε όλους τους φίλους και τα αγαπημένα του πρόσωπα και να θυμούνται τις όμορφες στιγμές που πέρασαν μαζί του.

