Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι πλέον ο Μάρκους Ράσφορντ. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Λεπτομέρειες για το deal δεν ανακοινώθηκαν, ωστόσο σύμφωνα με καταλανικά ΜΜΕ, οι «μπλαουγκράνα» διατηρούν οψιόν αγοράς ύψους 30 εκατ. ευρώ.

Ο 27χρονος άσος, που μετρά 17 γκολ σε 62 εμφανίσεις με την εθνική Αγγλίας, έχασε πέρσι τη θέση του στη Γιουνάιτεντ και πέρασε το δεύτερο μισό της σεζόν δανεικός στην Άστον Βίλα μετρώντας 4 γκολ και 6 ασίστ σε 17 αγώνες.

Με την ομάδα του Μάντσεστερ, από την οποία και αναδείχθηκε, είχε 138 γκολ και 77 ασίστ σε 426 παιχνίδια. Με τη φανέλα της κατέκτησε το Europa League το 2017, δύο Κύπελλα, δύο Λιγκ Καπ και ένα Community Shield.

