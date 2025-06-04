Αγγελόπουλοι: «Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση, στο τέλος συμφωνήσαμε»

Λευκός καπνός βγήκε τελικά από τις μαραθώνιες συναντήσεις του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και της ΚΑΕ Ολυμπιακός και οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ, άνευ απροόπτου, θα συνεχιστούν κανονικά.

Υπήρξε συμφωνία μεταξύ των αδελφών Αγγελόπουλων με τον Γιάννη Βρούτση μετά τη δίωρη συνάντησή τους, οπότε όπως όλα δείχνουν θα συνεχιστεί η δράση στους τελικούς του φετινού πρωταθλήματος. Οι δυο ΚΑΕ θα εκδώσουν ίδια ανακοίνωση, αλλά δεν προχωρούν σε κοινή δήλωση.

Δείτε όσα διαδραματίστηκαν στις ξεχωριστές συναντήσεις Αγγελόπουλων και Γιαννακόπουλου με Βρούτση

Σύμφωνα με τον sport-fm.gr μέρος της συμφωνίας για να συνεχιστεί το πρωτάθλημα, είναι και η μη παρουσία των ιδιοκτητών των ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις αντίπαλες έδρες.

Παρών και σε αυτή τη συνάντηση ήταν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

«Συζητήθηκαν όλα, είναι πολύ σημαντική η ατομική ευθύνη του καθενός. Πιστεύω ότι θα συνεχιστούνε οι τελικοί και ο καλύτερος ας νικήσει», επισήμανε ο Γιώργος Αγγελόπουλος.

«Η βούληση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη, θέλει το πρωτάθλημα να τελειώσει. Η κυβέρνηση είχε διάθεση να γίνουν τομές σε κάποια πράγματα. Υπήρξαν εντάσεις μεταξύ μας, αλλά συμφωνήσαμε. Στη συνάντηση αναλύθηκαν όλα τα θέματα, είναι ξεκάθαρη η βούληση. Υπάρχει και η ατομική ευθύνη, πιστεύουμε ότι θα συνεχιστούν οι τελικοί».

Νωρίτερα, αισιόδοξος για τη συνέχιση του πρωταθλήματος εμφανίστηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Το πιθανότερο είναι το Game 3 να γίνει την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ, στις 21:00. Αναμένεται επίσημη ενημέρωση από τον ΕΣΑΚΕ.

«Περάσαμε τον κάβο, δόθηκαν εκατέρωθεν διαβεβαιώσεις»

Την ικανοποίησή του για τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από τους ιδιοκτήτες των ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός για την ομαλή διεξαγωγή των τελικών εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.



«Ευχαριστούμε θερμά τις διοικήσεις των δύο ιστορικών ομάδων, που έχουν κάνει περήφανη την Ελλάδα, και προσωπικά τους κ.κ. Αγγελόπουλους και κ. Γιαννακόπουλο για την άμεση και θετική ανταπόκριση στο κάλεσμα της πολιτείας. Προτεραιότητα της κυβέρνησης η ομαλή διεξαγωγή των τελικών και η ολοκλήρωση του πρωταθλήματος σε κλίμα ασφάλειας και αθλητικού σεβασμού. Οι συζητήσεις έγιναν σε καλό, εποικοδομητικό και ουσιαστικό κλίμα, περάσαμε τον κάβο, δόθηκαν εκατέρωθεν διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των τελικών και την περιφρούρηση του ευ αγωνίζεσθαι. Οι ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ εγγυώνται και με την παρουσία τους στα γήπεδά τους την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

