Αποχώρησαν σήμερα στις 13:00, οι αγρότες της Άρτας με τα τρακτέρ τους από το μπλόκο της Ιονίας Οδού μετά από 50 ημέρες κινητοποιήσεων και δυο συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό.

Κατά την αποχώρηση πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Άρτας, Βαγγέλης Μπέτσας, ο οποίος συμμετείχε στην χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε δηλώσεις του σημείωσε πως ο αγώνας δεν σταματά αλλά θα συνεχιστεί με άλλες μορφές.

«‘Εστω και αυτά τα ψίχουλα που μάς δόθηκαν για εμάς είναι νίκη» τόνισε στο arta2day.gr ο Πρόεδρος της ΟΑΣΝΑ Βαγγέλης Μπέτσας ο οποίος συμμετείχε στη χθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Προσθέτει δε ότι, μετά από 50 ημέρες στα μπλόκα το μήνυμα των αγροτών κατέστη σαφές. «Δεν σταματάμε τον αγώνα μας, τα αιτήματα παραμένουν και ότι πετύχαμε, το πετύχαμε με τα μπλόκα. Ολοκληρώνουμε αυτή την μορφή αγώνα και πάμε σε άλλες» σημείωσε ο κ. Μπέτσας.

Οι αγρότες από το μπλόκο Καλπακίου Ιωαννίνων αναμένεται να πάρουν απόφαση για τις επόμενες κινήσεις τους σήμερα ή αύριο.

Πηγή: skai.gr

