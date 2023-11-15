Λογαριασμός
Πέρασε… πρόωρα στους «16» του Challenge Cup ο Παναθηναϊκός!

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού πήρε τα δύο πρώτα σετ, που χρειαζόταν, στο ματς με την Νόβα Γκόριτσα και σε συνδυασμό με τη νίκη στον πρώτο αγώνα εξασφάλισε την πρόκριση για την επόμενη φάση.  

Στους «16» του Challenge Cup βρίσκεται, πλέον, η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, καθώς πήρε τα δύο σετ που χρειαζόταν στη ρεβάνς απέναντι στην Νόβα Γκόριτσα και εξασφάλισε πριν τη λήξη της μεταξύ τους ρεβάνς το «εισιτήριο» για τη συγκεκριμένη φάση!

Συγκεκριμένα, οι «πράσινες» του Γιάννη Καλμαζίδη πήραν το πρώτο σετ απέναντι στην σλοβένικη ομάδα με 25-20 και το δεύτερο με 25-18.

Μάλιστα, έγινε γνωστός και ο αντίπαλός τους, που θα είναι η ρουμάνικη CSΜ Bουκουρεστίου, η οποία επίσης προηγείται αυτή την ώρα με 2-0 σετ της Νιρεγκάζα...

