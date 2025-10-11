«Η λίστα με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές εθνικών ομάδων»

Οι προπονητές των εθνικών ομάδων συνήθως είναι καλοπληρωμένοι, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τις ομάδες των χωρών που αποτελούν τις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η ιταλική «Gazzetta dello Sport», δημοσίευσε και παρουσίασε τη λίστα με τους 10 προπονητές εθνικών ομάδων που έχουν τα συμβόλαια με τις υψηλότερες ετήσιες απολαβές.

Στην κορυφή της λίστας, βρίσκεται ο Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος άφησε τη Ρεάλ Μαδρίτης για να αναλάβει την εθνική Βραζιλίας και έχει συμφωνήσει για να λαμβάνει 9,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο!

Στη δεύτερη θέση, αλλά με αρκετά εκατομμύρια λιγότερα, ο Τόμας Τούχελ της εθνικής Αγγλίας (5,9 εκατ. τον χρόνο), ενώ στην πρώτη τριάδα βρίσκεται και ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν της Γερμανίας (4,9 εκατ.).

Πίσω τους ο Φάμπιο Καναβάρο, ο οποίος πολύ πρόσφατα συμφώνησε για συμβόλαιο που θα το αποφέρει 4 εκατ. ευρώ ετησίως με την εθνική ομάδα του Ουζμπεκιστάν, ενώ τόσα παίρνει και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος βρίσκεται στο «τιμόνι» της εθνικής Πορτογαλίας. Πιο πίσω ο πολύπειρος Μαρσέλο Μπιέλσα της Ουρουγουάης, αλλά και ο Λιονέλ Σκαλόνι, της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής.

Αναλυτικά η λίστα:

1. Κάρλο Αντσελότι (Βραζιλία, 9,5 εκατ. ευρώ ετησίως)

2. Τόμας Τούχελ (Αγγλία, 5,9 εκατ. ευρώ ετησίως)

3. Γιούλιαν Νάγκαλσμαν ,(Γερμανία, 4,9 εκατ. ευρώ ετησίως)

4. Φάμπιο Καναβάρο (Ουζμπεκιστάν, 4 εκατ. ευρώ ετησίως)

5. Ρομπέρτο Μαρτίνεθ (Πορτογαλία, 4 εκατ. ευρώ ετησίως)

6. Ντινιτιέ Ντεσάν (Γαλλία, 3,8 εκατ. ευρώ ετησίως)

7. Μαρσέλο Μπιέλσα (Ουρουγουάη, 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως)

8. Ρόναλντ Κούμαν (Ολλανδία, 3 εκατ. ευρώ ετησίως)

9. Γκουστάβο Άλφαρο (Παραγουάη, 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως)

10. Λιονέλ Σκααλόνι (Αργεντινή, 2,3 εκατ. ευρώ ετησίως)

