Όνειρο ήταν και πάει για την Εθνική, η οποία για ακόμα ένα ματς πλήρωσε τα λάθη της, γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη ήττα στα προκριματικά με σκορ 3-1 από τη Δανία και έμεινε εκτός Μουντιάλ.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Μπράιαν Ρίμερ παρέταξε τη Δανία με 4-2-3-1 και χωρίς τον αρχηγό της Πιερ Χόιμπιεργκ, ο οποίος ήταν τιμωρημένος. Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Σμάιχελ, με τους Κρίστενσεν, Άντερσεν, Βέστεργκαρντ και Μέλε να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Νόργκαρντ-Χιούλμαντ το δίδυμο στα χαφ, με τον Ίσακσεν στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Ντάμσγκαρντ στο αριστερό και τον Φρόχολντ πίσω από τον Χόιλουντ.

Με 4-2-3-1 παρέταξε και την Ελλάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και με 4 αλλαγές συγκριτικά με το ματς κόντρα στην Σκωτία. Ο Βλαχοδήμο πήρε τη θέση του Τζολάκη κάτω από τα γκολπόστ, με τους Ρότα, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα να σχηματίζουν την αμυντική τετράδα. Κουρμπέλης μαζί με τον Ζαφείρη στον άξονα, με τον Καρέτσα στο δεξί φτερό, τον Τζόλη στο αριστερό και τον Μπακασέτα πίσω από τον Ιωαννίδη.

Το ματς:

Η Εθνική μας ξεκίνησε με πολλή ενέργεια το παιχνίδι και με διάθεση να επιτεθεί από το πρώτο δευτερόλεπτο. Κυριολεκτικά! Στα 40 δευτερόλεπτα ο Τσιμίκας έχασε την πρώτη καλή στιγμή του ματς, όταν πάτησε περιοχή και ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι δεν μπόρεσε να βρει εστία με το δεξί, μετά από σέντρα του Τσιμίκα.

Χωρίς να πιέζει ψηλά και περιμένοντας τη Δανία στο δικό της μισό, η Ελλάδα έκλεινε καλά τους χώρους και με το που έκλεβε την μπάλα, προσπαθούσε να φύγει ταχύτατα στην κόντρα. Κάτι που κατάφερε να το κάνει σε δύο περιπτώσεις. Αρχικά με τον Ιωαννίδη στο 14’, ο οποίος μπήκε στην περιοχή αλλά το τελευταίο του κοντρόλ έδωσε τη δυνατότητα στον Μέλε να τον προλάβει πριν εκτελέσει και τέσσερα λεπτά αργότερα με τον Τζόλη, ο οποίος σούταρε έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σμάιχελ.

Η Δανία αδυνατούσε να διασπάσει την άμυνα της Εθνικής, δεν μπορούσε να παίξει κάθετα και κάθε σέντρα προς τον Χόιλουντ, την καθάριζαν Μαυροπάνος και Κουλιεράκης. Ωστόσο, πίεζε ψηλά, με τον Φρόχολντ να είναι δίπλα στον Χόιλουντ, να τρέχει ασταμάτητα και να προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ανάπτυξη της ομάδας του Γιοβάνοβιτς.

Στα πρώτα 20 λεπτά η «γαλανόλευκη» ανταποκρινόταν στην πίεση βγάζοντας με ασφάλεια και με ψυχραιμία την μπάλα από την άμυνα της, ωστόσο, ένα λάθος του Ζαφείρη ήρθε να ακυρώσει ό,τι έχτιζε μέχρι εκείνο το σημείο η Εθνική. Ο μέσος της Σλάβια Πράγας έκανε το γύρισμα προς τον Βλαχοδήμο χωρίς να ελέγξει και ο Χόιλουντ που ήταν σε εκείνο το σημείο έγινε κάτοχος της μπάλας και από πολύ κοντά άνοιξε το σκορ.

Παρά το σοκ με το γκολ που δέχθηκε κόντρα στη ροή του αγώνα, η Εθνική δεν πανικοβλήθηκε και συνέχισε στο ίδιο μοτίβο. Εκεί, όμως, που έλεγχε το ματς, ένα εφιαλτικό δίλεπτο έδωσε προβάδισμα τριών τερμάτων στη Δανία πριν το ημίχρονο. Στο 40’ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ντάμσγκαρντ ο Άντερσεν έκανε το 2-0, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση, ο Φρόχολντ παρενέβη στην κεφαλιά-πάσα του Κουλιεράκη προς τα πίσω, έκανε το γύρισμα στο πέναλτι και ο Ντάμσγκαρντ διαμόρφωσε το 3-0 του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Δανία γεμάτη αυτοπεποίθηση κρατούσε με μεγαλύτερη άνεση την μπάλα στα πόδια της και προσπαθούσε να παίξει συνδυαστικά και να στήσει συνεργασίες, δημιουργώντας μια καλή στιγμή με τον Ίσακσεν, το σουτ του οποίου μπλόκαρε ο Βλαχοδήμος. Η Εθνική μας κατάφερε και βρήκε το γκολ που άξιζε στο 63’, όταν μετά από κλέψιμο στον χώρο του κέντρου, ο Ιωαννίδης κουβάλησε για αρκετά μέτρα την μπάλα, πάσαρε στον Τζόλη την κατάλληλη στιγμή, ο οποίος κεραυνοβόλησε τον Σμάιχελ για το 3-1.

Ο Γιοβάνοβιτς αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματος προχώρησε σε 4 αλλαγές, αλλάζοντας τους 3 από τους 4 της μεσοεπιθετικής γραμμής και τον Κουρμπέλη. Η Εθνική μετέφερε το παιχνίδι στο μισό της Δανίας και στο 79’ έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Παυλίδη. Ο Κωνσταντέλιας με φοβερή κάθετη βρήκε τον επιθετικό της Μπενφίκα, εκείνος πλάσαρε τον Σμάιχελ, αλλά ο Βέστεργκαρντ έδιωξε πάνω στη γραμμή και αποσόβησε το 3-2.

Ευκαιρίες είχε και η Δανία για να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο σκορ, αλλά δύο φορές την σταμάτησε το δοκάρι. Αρχικά στο 81’ η κεφαλιά του Άντερσεν βρήκε στο οριζόντιο, ενώ το αυτό έγινε και στην κεφαλιά-απομάκρυνση προς τα πίσω του Ρότα. Έκτοτε, το παιχνίδι… έσβησε, όπως και τα όνειρα της Εθνικής μας για πρόκριση στο Μουντιάλ.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.