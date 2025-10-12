Κατασπάραξε τη Φινλανδία και πλησίασε ακόμα περισσότερο στο Μουντιάλ η Ολλανδία. Οι «οράνιε» πήραν εύκολα τη νίκη με το ευρύ 4-0 και με 16 βαθμούς είναι στην κορυφή του 7ου ομίλου, έχοντας διαφορά έξι πόντων από τους δεύτερους Πολωνούς (αγωνίζονται στις 21:45 εκτός έδρας με τη Λιθουανία) με ματς περισσότερο.

Οι γηπεδούχοι έκαναν εκρηκτικό πρώτο ημίχρονο και στα πρώτα 38 λεπτά σκόραραν τρία τέρματα! Στο 8' ο Μάλεν άνοιξε το σκορ, στο 17' ο Φαν Ντάικ διπλασίασε τα τέρματα της Ολλανδίας, με τον Ντεπάι να σκοράρει στο 38' με εκτέλεση πέναλτι. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 84' ο Χάκπο.

Στο 12ο όμιλο τα τρομερά Νησιά Φερόε νίκησαν με 2-1 την Τσεχία και την πλησίασαν στο -1 όμως το έργο τους είναι τρομερά δύσκολο την τελευταία αγωνιστική, αφού παίζουν εκτός έδρας με την Κροατία, ενώ η Τσεχία υποδέχεται το Γιβραλτάρ.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 67' με τον Σόρενσεν, με τον Κάραμπετς που είχε περάσει ως αλλαγή να ισοφαρίζει στο 79'. Τα Νησιά Φερόε όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και βρήκαν το γκολ της νίκης στο 81' με τον Άγκναρσον.

