Αταμάν: «Είχαμε αρκετούς παίκτες κάτω από τα στάνταρ τους

Ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε παράπονα για την εμφάνιση κάποιων παικτών στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από τον Ολυμπιακό (90-86) στο ΣΕΦ.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και οι δύο ομάδες πάλεψαν, αλλά για μας δεν ήταν αρκετό. Αν εξαιρέσουμε 3-4 παίκτες, δεν είχαμε από κάποιους συνεισφορά στην επίθεση, δεν έπαιξαν όπως μπορούν, ήταν αρκετά κάτω από τα στάνταρ τους και δώσαμε αρκετές έξτρα κατοχές στον Ολυμπιακό. Ήμασταν καλύτεροι στα σουτ, αλλά σούταραν περισσότερες βολές από μας. Είχαμε στο φινάλε την ευκαιρία να πάρουμε τον έλεγχο, αλλά τις χάσαμε. Ηττηθήκαμε με μόνο 4 πόντους διαφορά, οπότε είναι κάτι σαν πλεονέκτημα για μας, καθώς μπορούμε στην έδρα μας να ανατρέψουμε τη διαφορά», τόνισε αρχικά.

«Αν είσαι μεγάλη ομάδα, πρέπει να παίζεις καλύτερα, να έχεις καλύτερη παρουσία στη ρακέτα, να βάζεις τα σουτ και να παίζεις καλύτερη άμυνα. Σήμερα ο Σορτς πήρε περισσότερες ευθύνες λόγω της απουσίας του Ναν, ο Τολιόπουλος έκανε σπουδαίο παιχνίδι, αλλά θέλουμε περισσότερη συνεισφορά και από άλλους παίκτες», πρόσθεσε ο Τούρκος προπονητής.

Ερωτηθείς για το πώς θα χωρέσουν οι γκαρντ με την επιστροφή του Ναν και την άνοδο του Σορτς απάντησε: «Όποιος είναι καλύτερος, μπορεί να παίζει. Ο Σορτς έδειξε την ποιότητά του, ξέρουμε την ποιότητα του Ναν. Όποιος είναι καλύτερος θα παίρνει περισσότερα λεπτά».

Όσο για το αν ο Ναν θα είναι έτοιμος για τη διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκας είπε: «Δεν ξέρω. Σήμερα στις 13:00 μου είπαν ότι δεν μπορεί να παίξει. Ακόμη δεν γνωρίζω».

