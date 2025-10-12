Μπαρτζώκας: «Η νίκη δεν λέει τίποτα, αλλά υπάρχει το γόητρο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού για το γόητρο περισσότερο, ενώ εκθείασε Ντόρσεϊ και Γουόρντ για την προσφορά τους.

«Και το πρώτο παιχνίδι για μας στο πρωτάθλημα είχε μεγάλες απαιτήσεις λόγω του κύρους και των ιδιαιτέρων συνθηκών. Είχαμε μια μέρα λιγότερη από τον Παναθηναϊκό και η περιφέρειά μας είχε πολλές απουσίες σημαντικές για την εποχή. Όπως σημαντική ήταν και η απουσία του Ναν. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πραγματικά κακοί σε άμυνα κι επίθεση, ήμασταν πολύ βιαστικοί, με over-dribbling, δεν μπορέσαμε να κοντρολάρουμε τα συναισθήματά μας και ο Παναθηναϊκός πήρε πολλούς πόντους στο τρανζίσιον από την κακή μας εκτέλεση και τα λάθη μας. Η άμυνά μας δεν ήταν καλή και δεν είχαμε σταματήσει και με φάουλ φάσεις. Στο δεύτερο μέρος υπήρξε μεγάλη βελτίωση, ο Ντόρσεϊ είχε 8 ασίστ, ήταν πολύ ομαδικός, ο Σάσα, ο Μιλουτίνοφ, ο Γουόρντ και ο Νιλικίνα που έβαλε το καλάθι στο τέλος βοήθησαν να πάρουμε το ματς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Η νίκη αυτή δεν λέει τίποτα, έχω την αίσθηση πως οι ομάδες θα κάνουν κι άλλες ήττες μέσα στο πρωτάθλημα. Επίσης και πέρσι δεν είχαμε το πλεονέκτημα και πήραμε το πρωτάθλημα. Πιο πολύ το γόητρο ήταν σήμερα. Η ομάδα είχε να παίξει ματς υψηλών απαιτήσεων, η έλλειψη ενέργειας συσσωρεύεται και θέλω ο κόσμος να μας βοηθήσει την Τρίτη, γιατί το πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε έναν ή δύο παίκτες πίσω», ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Για το τάιμινγκ της αναμέτρησης αυτής, τόσο νωρίς στη σεζόν είπε: «Κακά τα ψέματα, εγώ δεν θα ήθελα να παίξουμε με τον Παναθηναϊκό αυτή την εποχή, γιατί όταν παίζεις με τον Παναθηναϊκό αδειάζεις ενεργειακά, είτε κερδίσεις είτε χάσεις. Η σημασία υπάρχει πάντα, το γόητρο είναι δεδομένο, πιο πολύ ανακούφιση είναι που κερδίσαμε παρά ευχαρίστηση και χαρά, γιατί ξαναπαίζουμε την Τρίτη».

Αναφορικά με τις 8 ασίστ του Τάιλερ Ντόρσεϊ τόνισε: «Οι περισσότερες ομάδες παίζουν χετζ άουτ εναντίον του. Αν ελευθερώσει την μπάλα γρήγορα, μπορεί να πασάρει καλά. Έχει ικανότητα με την μπάλα, έχει έμφυτο το ένστικτο του σκόρερ και αν έχει πιο πολλή υπομονή θα γίνει πιο εύκολο το παιχνίδι για αυτόν. Το κατάλαβε στο ημίχρονο και έδωσε πολλές ασίστ. Νομίζω πως έχει ταλέντο δημιουργικά. Κάθε παίκτης κάνει κάποιες διεργασίες στο μυαλό του, άλλες φορές νιώθει περισσότερη αυτοπεποίθηση, άλλες φορές είναι πιο ώριμος. Πέρσι είχε ένα πρόβλημα στο ισχίο του, φέτος είναι υγιής. Είναι ένας άλλος παίκτης, κομβικός να πάρουμε το ματς».

Για την απόδοση του Τάισον Γουόρντ σημείωσε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι συγκροτημένη προσωπικότητα, θέλει να ακούσει, να βελτιωθεί, είχε μεγάλη επίδραση και στα δύο ημίχρονα. Αν δεν έχεις ζήσει τα ντέρμπι είναι δύσκολο να προσαρμοστείς. Η πρώτη του εμφάνιση ήταν πολύ καλή. Να είστε σίγουροι ότι θα κάνει καταπληκτική πρώτη χρονιά με τον Ολυμπιακό και θα είναι σημαντικό στέλεχος για αρκετά χρόνια».

