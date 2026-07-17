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Παναθηναϊκός: Μπορεί ο Ομπράντοβιτς να κάνει τον Γιαμπουσέλε τον νέο Μπατίστ;

Ο Σέρβος τεχνικός έχει στα χέρια του ένα… υπερόπλο

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Ομπράντοβιτς

Η άφιξη του Γκερσόν Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό έχει γεμίσει ενθουσιασμό τον κόσμο της ομάδας. Ο Γάλλος φόργουορντ έφτασε στην Αθήνα, γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους και έδειξε από τις πρώτες του δηλώσεις πως είναι αποφασισμένος να δώσει το 100% για να βοηθήσει το «τριφύλλι» να πετύχει τους υψηλούς στόχους της νέας σεζόν. Με πλούσιες παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, δύναμη, αθλητικότητα και εμπειρία, αποτελεί μία μεταγραφή που ανεβάζει σημαντικά την ποιότητα του ρόστερ.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο Ζέλικο Ομπράντοβιτς
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