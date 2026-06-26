Στις 24 Σεπτεμβρίου, νωρίτερα από κάθε άλλη σεζόν, θα αρχίσει η νέα σεζόν στην EuroLeague, ενώ θα ακολουθήσει αμέσως μετά διπλή εβδομάδα, στην οποία θα γίνει και η εκκίνηση του EuroCup για Άρη και ΠΑΟΚ.



Στις 18-19 Σεπτεμβρίου θα γίνει το Super Cup, χωρίς να ανακοινώνεται ο τόπος διεξαγωγής ή οι συμμετέχουσες ομάδες. Πιθανότατα θα είναι o Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ, ενώ πιθανότερη έδρα διεξαγωγής είναι το Άμπου Ντάμπι.

Όσο για το, θα γίνει στις 28-30 Μαΐου, επίσης χωρίς ανακοίνωση για τον τόπο διεξαγωγής. Και σε αυτή την περίπτωση, το Άμπου Ντάμπι έχει συμφωνήσει (όπως για το 2025, αλλά και το 2029), αλλά λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων η Ευρωλίγκα δεν ανακοινώνει τίποτα μέχρι νεωτέρας.Η κανονική περίοδος της EuroLeague θα ολοκληρωθεί στις 15-16 Απριλίου, τα play in θα γίνουν στις 20 και 23 Απριλίου, ενώ τα playoffs από 27-28 Απριλίου μέχρι (το αργότερο) 11-12 Μαΐου.

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