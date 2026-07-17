Δύο εκπρόσωποι των Πρεσβυτέρων, της μη κυβερνητικής οργάνωσης των διεθνών προσωπικοτήτων που ίδρυσε ο Νέλσον Μαντέλα, προειδοποιούν για την «εξαφάνιση» των Παλαιστινιακών Εδαφών και ζητούν να τεθεί τέλος στην ατιμωρησία του Ισραήλ.

Η Μέρι Ρόμπινσον, πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας, και η Χέλεν Κλαρκ, πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, επισκέφθηκαν το Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη, την Ιορδανία και τον Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή τους που δημοσιεύεται σήμερα δηλώνουν ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιδιώκει την φυσική, οικονομική, πολιτισμική και πολιτική εξαφάνιση της Παλαιστίνης».

«Αν θέλουμε να συνοψίσουμε το μήνυμα κλειδί που προκύπτει από τις μαρτυρίες της κοινωνίας των πολιτών, τόσο στην Δυτική Όχθη όσο και εδώ (στο Ισραήλ), θα είναι η λογοδοσία και το τέλος της ατιμωρησίας», δήλωσε η Χέλεν Κλαρκ σε συνομιλία της με δημοσιογράφους χθες στην Ιερουσαλήμ.

«Ντρέπομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υιοθέτησε μία πιο σθεναρή θέση, είπε η Μέρι Ρόμπινσον καλώντας τις Βρυξέλλες να αναστείλουν το εμπορικό μέρος της συμφωνίας σύνδεσης με το Ισραήλ και να απαγορεύσουν το εμπόριο με τους εβραϊκούς οικισμούς.

Η Μέρι Ρόμπινσον και η Χέλεν Κλαρκ καταγγέλλουν ότι διαπίστωσαν σφοδρή επιδείνωση της κατάστασης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε σχέση με την προηγούμενη αποστολή τους το 2023.

Η Μέρι Ρόμπινσον δήλωσε ότι η βία των ισραηλινών εποίκων έχει γίνει «συστημική».

Οι δύο πρώην ηγέτιδες προειδοποιούν ότι με την συνέχιση του εποικισμού «η Παλαιστίνη θα εξαφανιστεί από τα μάτια μας».

Από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα, τα Ηνωμένα Έθνη καταγγέλλουν συστηματικά μεγάλη αύξηση των βιαιοτήτων των εποίκων, ενώ πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης Νετανιάχου επιμένουν να καλούν για την προσάρτηση του συνόλου ή μέρους της Δυτικής Όχθης.

Η ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση Peace Now έχει καταγράψει ότι από την ανάληψη των καθηκόντων της η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε την δημιουργία 102 εβραϊκών οικισμών στην Δυτική Όχθη, παλαιστινιανό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967 όπου ζουν περί τους 500.000 έποικοι μαζί με τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Οι εβραϊκοί οικισμοί στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο.

Η Μέρι Ρόμπινσον και η Χέλεν Κλαρκ συνομίλησαν με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ και διαπίστωσαν διαφωνίες επί σειράς θεμάτων.

Σημειώνοντας ότι ο ισραηλινός πρόεδρος λυπάται για την «απουσία πραγματικής κατανόησης του τραύματος της 7ης Οκτωβρίου», η Μέρι Ρόμπινσον επανέλαβε ότι οι Πρεσβύτεροι καταδικάζουν «από πάσης απόψεως» αυτήν την πρωτοφανή απόφαση.

Τον Αύγουστο 2025, Ρόμπινσον και Κλαρκ επισκέφθηκαν τα σύνορα της Αιγύπτου με τον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας για να σημάνουν συναγερμό για τον κίνδυνο λιμού στον ρημαγμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: skai.gr

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