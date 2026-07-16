Marfin: Οι φωτογραφίες ντοκουμέντο που οδήγησαν στην «ταυτοποίηση» των σακιδίων

Το φωτογραφικό αρχείο διακοπών από την περίοδο 2008-2010, με βάση το οποίο οι αρχές οδηγήθηκαν στα τρία άτομα - δύο άνδρες 42 ετών και μία γυναίκα 46 ετών - που κατηγορούνται για τον εμπρησμό της Marfin τρία άτομα, παρουσίασε ο ΣΚΑΙ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην εικόνα φαίνεται πως το άτομο είναι ο ένας από τους δύο συλληφθέντες. Πρόκειται για τον 42χρονο, ψηλό, με τα γυαλιά μυωπίας, όπως έχει καταγραφεί έξω από τη Marfin την ημέρα του εμπρησμού. Δίπλα του ακριβώς φαίνεται και ένα σακίδιο. Το συγκεκριμένο σακίδιο, στην έκθεση της Διεύθυνσης των Εγκληματολογικών Ερευνών, περιγράφεται ως «σακίδιο Β», και η αστυνομία αναφέρει ότι σε αυτό στην επιφάνειά του υπάρχει ένα ίχνος από σκουριά, το οποίο ίχνος το καθιστά μοναδικό. Επίσης, υπάρχει ταυτοποίηση ενός σακιδίου, το οποίο έχει μαύρο χρώμα και το οποίο έχει πάνω μια στάμπα ενός συγκροτήματος με κόκκινο χρώμα. Με βάση αυτά τα δύο ευρήματα, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει οδηγηθεί στην ταυτοποίηση των δύο σακιδίων. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ταυτοποίηση των υπόπτων με βάση τα βιομετρικά τους χαρακτηριστικά και αυτό καθίσταται σαφές στο πόρισμα των εγκληματολογικών ερευνών.

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια εφαρμόζουν ένα πρωτόκολλο. Με βάση αυτό το πρωτόκολλο, λέει η έκθεση ότι είτε είναι αδύνατη η ταυτοποίηση, είτε ότι προσομοιάζει. Δεν καταλήγει, όμως, στο ότι τα πρόσωπα είναι η ίδια με βάση τα βιομετρικά τους χαρακτηριστικά. Καταλήγει στο να αναφέρει ότι συνδέονται άρρηκτα τα δύο πρόσωπα από τις διακοπές με τα δύο πρόσωπα από τα επεισόδια, με βάση τα σακίδιά τους που φαίνονται στις φωτογραφίες.



Αναφορικά με τη 46χρονη η οποία αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα από τη Βρετανία, με βάση την έκθεση της αστυνομίας προκύπτει ότι την έχουν καταγράψει οι κάμερες την ημέρα των επεισοδίων, όχι όμως έξω ακριβώς από τη Marfin αλλά στον πεζόδρομο της οδού Σταδίου. Εκεί έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της με μαύρα γυαλιά ηλίου. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ότι μοιάζει αυτή η γυναίκα που φαίνεται στον πεζόδρομο της Σταδίου με τη γυναίκα που φαίνεται στις φωτογραφίες των διακοπών, χωρίς όμως τα εγκληματολογικά εργαστήρια να κάνουν λόγο για πλήρη ταύτιση της 46χρονης.

Πηγή: skai.gr

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