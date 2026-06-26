Ως παίκτη του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζουν… ήδη ισπανικά ΜΜΕ τον Μπράνκου Μπαντιό. Το Encestando αναφέρει πως οι «πράσινοι» αποφάσισαν να πληρώσουν το buy out 1,5 εκατ. ευρώ στη Βαλένθια και να αποκτήσουν τον 27χρονο Σενεγαλέζο γκαρντ, που-όπως επισημαίνουν-έχει ήδη υπογράψει τριετές συμβόλαιο 5 εκατ. ευρώ.

«Δεν ήταν μια αναμενόμενη κίνηση, δεδομένου ότι είναι ένας παίκτης που επιλέχθηκε προσεκτικά από τον Πέδρο Μαρτίνεθ, του οποίου το συμβόλαιο επεκτάθηκε και οι αποδοχές του αυξήθηκαν από τη Βαλένθια πριν από δύο μήνες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Μπράνκου Μπαντιό φεύγει και υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό, όπως έχουμε επιβεβαιώσει», αναφέρει το δημοσίευμα.

«Στα 27 του χρόνια, μετά από μια φανταστική σεζόν όπου εκτός από το να σκοράρει, έχει αποδείξει την ικανότητά του να αμύνεται και να είναι ένας τέλειος παίκτης ομάδας, ο Μπαντιό κάνει ένα ακόμη άλμα στην καριέρα του. Ο Παναθηναϊκός τον κυνηγούσε εδώ και εβδομάδες και ο νέος προπονητής τους, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έδωσε το πράσινο φως για την απόκτησή του. Έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο αξίας πέντε εκατομμυρίων ευρώ καθαρά και ο ελληνικός σύλλογος πληρώνει στη Βαλένθια τη ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία είναι κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ», καταλήγει.

Ο Μπαντιό, πρωταθλητής στην Ισπανία με τη Βαλένθια, είχε φέτος 11,2 πόντους, 2,6 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ και 9,6 στην αξιολόγηση σε 20:29 κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα. Στα playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό είχε σε 5 ματς 12,8 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 3,8 ασίστ και 15,8 στην αξιολόγηση σε 28:44 ανά αγώνα.

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