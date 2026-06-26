No mercy από Νίστρουπ: Τακτική, τρέξιμο και… «θέλω να πνιγούμε τον αντίπαλο»

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του στο Άπελντοορν της Ολλανδίας με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους συνεργάτες του να «λιώνουν» τους ποδοσφαιριστές, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή! Οι πράσινοι ίδρωσαν τη φανέλα και με το παραπάνω στη σημερινή προπόνηση και είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος του προγράμματος πολλοί απ’ αυτούς ξάπλωσαν στο χορτάρι, μη έχοντας ανάσες από το εξαντλητικό πρόγραμμα διάρκειας 1 ώρας και 45 λεπτών!



Η άσκηση που… αποτελείωσε τους ποδοσφαιριστές ήταν η τελευταία, όταν έπρεπε να κάπουν ταχύτητες και στο τέλος να τελειώσουν φάση, πιάνοντας το 100% που μπορούσαν στην επιτάχυνση του. «Δεν είναι τζόκινγκ, είναι ταχύτητες», φώναζαν οι συνεργάτες του Νίστρουπ στους παίκτες κατά την εκτέλεση προς την εστία!



Το πρόγραμμα, πριν από την τελευταία άσκηση, περιελάμβανε φάουλ τακτική με τον Δανό προπονητή να δουλεύει στο 4-3-3 και στο 4-2-3-1. Οι ομάδες στο διπλό τακτικής ήταν οι παρακάτω:



Ροζ: Κότσαρη (Γείτονας), Τσάπρας, Λάβδας, Τουμπά, Μπινιάρης, Σιώπης, Κοντούρης, Καμαρά, Ταμπόρδα, Μπόκος, Παντελίδης.



Πράσινοι: Πένια (Τσάβες), Ινγκασον, Κάτρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια,Τσέριν, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέη.



Κατά τη διάρκεια της άσκησης τακτικής, ο Νίστρουπ έστειλε το μήνυμα του για το τι θέλει να βλέπει, μιλώντας στους παίκτες:

«Ξέρω ότι σας μοιάζει δύσκολο αλλά να έχετε ένα πράγμα στο μυαλό σας σε αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε στο δικό τους μισό, να τους πιέζουμε, να κερδίζουμε κόρνερ, να φέρνουμε την μπάλα στην περιοχή, να νιώθουν την απειλή μέχρι να λυγίσουν. Θέλω να... πνίγουμε τον αντίπαλο και να μην τους επιτρέπουμε να φεύγουν σε επιθετικά τρανζίσιον. Είναι πολύ σημαντικό να μην παίρνουν ανάσα. Να έχετε στο μυαλό σας όταν σουτάρετε ή όταν επιχειρείτε κάθετη πάσα, αν η ομάδα είναι καλά τακτοποιημένη, ώστε να μην απειληθούμε».

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