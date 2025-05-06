Superleague: Ξανά ο Μπριχ στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, ο Τρεϊμάνις στο ντέρμπι «αιωνίων»

Ο πολύπειρος Φέλιξ Μπριχ ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει τον πολύ κρίσιμο αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ για την 6η και τελευταία αγωνιστική των playoffs 1-4 της Stoiximan Super League, ο οποίος θα καθορίσει και την ομάδα που θα πάρει την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα.

Ο Γερμανός διαιτητής είχε οριστεί και στον αγώνα των δύο «δικεφάλων» στην OPAP Arena για την πρώτη αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος (30/03), με την ομάδα του Λουτσέσκου να παίρνει τη νίκη με ανατροπή (3-2).

Παράλληλα, στο αδιάφορο βαθμολογικά ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, ορίστηκε ο Λετονός, Αντρέις Τρειμάνις.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών:

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Μπριχ (Γερμανίας), βοηθοί: Ατσμιούλερ (Γερμανίας), Στέγκεμαν (Γερμανίας), 4ος: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), VAR: Γκούντερ (Γερμανίας), AVAR: Ζαμπάλας (Ηπείρου), OAVAR: Πολυχρόνης (Πιερίας).

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Τρεϊμάνις (Λετονία), βοηθοί: Σακούροβς (Λετονία), Σπασένικοβς (Λετονία), 4ος: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), VAR: Στορκς (Γερμανίας), AVAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων), OAVAR: Παπαπέτρου (Αθηνών).

Άρης-Asteras AKTOR: Πολυχρόνης (Πιερίας), βοηθοί: Κόλλιας (Ηπείρου), Διαμάντης (Ηπείρου), 4ος: Κόκκινος (Χαλκιδικής), VAR: Κατσικογιάννης (Ηπείρου), AVAR: Ματσούκας (Εύβοιας).

Ατρόμητος-ΟΦΗ: Βεργέτης (Αρκαδίας), βοηθοί: Μπαλιάκας (Κοζάνης), Οικονόμου (Αχαϊας), 4ος: Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων), VAR: Ευαγγέλου (Αθηνών), AVAR: Κουκουλάς (Λέσβου)

Λεβαδειακός-Athens Kallithea: Παπαπέτρου (Αθηνών), βοηθοί: Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Σαμοϊλης (Αθηνών), 4ος: Μπεκιάρης (Κορίνθου), VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων), AVAR: Περράκης (Αθηνών)

Λαμία-Πανσερραϊκός: Κατοίκος (Αθηνών), βοηθοί: Καραλής (Ηλείας), Κομισοπούλου (Χανίων), 4ος: Μπαλαχούτης (Πειραιά), VAR: Πουλικίδης (Δράμας), AVAR: Τσιάρας (Καβάλας)

Παναιτωλικός-Βόλος: Φωτιάς (Πέλλας), βοηθοί: Μεϊντάνας (Αχαϊας), Παπαδάκης (Ηρακλείου), 4ος: Μέγας (Πιερίας), VAR: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), AVAR: Φίτσας (Πρέβεζας - Λευκάδας).

