Ποστέκογλου: «Το Κύπελλο Αγγλίας παραμένει μία πραγματικά σημαντική διοργάνωση»

Ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι μεγάλος... φαν του Κυπέλλου Αγγλίας και των εκπλήξεων που παραδοσιακά «γράφονται» στον συγκεκριμένο θεσμό, όμως ευελπιστεί πως η Τότεναμ θα αποφύγει τα... στραβοπατήματα, όταν θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (12/1) την Τάμγουορθ, ομάδα 5ης κατηγορίας στον 3ο γύρο.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το FA Cup είναι μία πραγματικά σημαντική διοργάνωση. Περιλαμβάνει σχεδόν κάθε βαθμίδα του ποδοσφαίρου και πάντα υπάρχουν εξαιρετικές ιστορίες μέσα σε αυτό», είπε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή (10/1) και πρόσθεσε:

«Υπήρξαν ήδη τέτοιες ιστορίες στους πρώτους γύρους του κυπέλλου και συναντάμε μια ομάδα που έχει περάσει από τους πρώτους γύρους. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η ημέρα του τελικού Κυπέλλου Αγγλίας είναι μια μέρα απ’ τις μεγαλύτερες στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό ημερολόγιο.

Αισθάνομαι ότι είναι ένα πολύ σημαντικό τουρνουά που διατηρεί τις σωστές παραδόσεις. Σίγουρα στα μάτια μου, το βλέπω ως ένα πολύ σημαντικό μέρος του ημερολογίου».

Η Τάμγουορθ, 16η στη National League, προκρίθηκε στον 3ο γύρο του FA Cup αποκλείοντας την Μπάρτον Άλμπιον στα πέναλτι και μολονότι η βασική «αποστολή» της είναι η αποφυγή του υποβιβασμού, την Κυριακή (12/1) θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη απέναντι στους «σπερς».

«Είμαι βέβαιος ότι η Τάμγουορθ θα πιστεύει ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία γι' αυτούς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό. Οι παίκτες μου θα πάνε εκεί και θα σεβαστούν το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές της Ταμγουορθ θα προσπαθήσουν να κάνουν το... ματς της ζωής τους. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα όπου θα είναι περήφανοι για την ομάδα τους».

Ο Άγγλος μέσος Τζέιμς Μάντισον είναι πιθανό να ηγηθεί της νεανικής ομάδας της Τότεναμ την Κυριακή με τον 17χρονο επιθετικό Μάικι Μουρ να παίρνει ρόλο στην ενδεκάδα μετά τον τραυματισμό του. «Είναι καλό που επιστρέφει ο Μάικι. Θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε λίγο χρόνο στο παιχνίδι μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά εκτός από αυτό, θα είναι μια ομάδα που πιστεύουμε ότι θα μας πάει στον επόμενο γύρο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

