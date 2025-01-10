Θέση για το περιβόητο θέμα των τιμωριών που επιβάλλονται από τη ΔΕΑΒ πήρε ο Παναθηναϊκός.

Η «πράσινη» ΠΑΕ κατέθεσε αναλυτική πρόταση στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου που αφορά «ρυθμίσεις για τον ερασιτεχνικό και τον επαγγελματικό αθλητισμό».

Σε αυτή λοιπόν προτείνει «να θεσπιστεί αναλογικότερη διαβάθμιση των κυρώσεων εις βάρος της υπεύθυνης ομάδας από μεμονωμένες ενέργειες φιλάθλων με βάση και τα πρότυπα της UEFA, το πειθαρχικό πλαίσιο της οποίας είναι για αρκετές παραβάσεις σημαντικά επιεικέστερο από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο».

Κάτι που σημαίνει πώς ζητά να μην κλείνουν ολόκληρα γήπεδα για περιστατικά όπως η ρίψη μιας κροτίδας και να επιβάλλονται πιο ελαφριές ποινές σε τέτοιες περιπτώσεις.

Αναλυτικά η πρόταση του Παναθηναϊκού:

«Η κυβέρνηση με τον νόμο 5085/2024 στόχευσε στην καταπολέμηση της αθλητικής βίας και την προστασία του αθλητισμού, αλλά και της δημόσιας τάξης, της ασφάλειας, της κοινωνικής ειρήνης και της ιδιοκτησίας. Ενίσχυσε το ρόλο της Δ.Ε.Α.Β. και αύξησε τις αρμοδιότητές της, οι οποίες αφορούν την επιβολή των ειδικών περιπτώσεων διοικητικών μέτρων με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου της αθλητικής και οπαδικής βίας. Λόγω της ανόητης συμπεριφοράς λίγων μεμονωμένων οπαδών, μεταξύ χιλιάδων φιλάθλων που παρακολουθούν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται σε πολλές περιπτώσεις να πληρώσουν υπέρογκα χρηματικά ποσά σε πρόστιμα και να αγωνιστούν χωρίς την παρουσία θεατών στο γήπεδό τους. Λόγω των ανωτέρω επιβαλλόμενων ποινών, μεγάλο ποσοστό των φιλάθλων των ομάδων απομακρύνονται από το γήπεδο, ατονεί ο δεσμός τους με την αγαπημένη τους ομάδα και ως εκ τούτου, οι Π.Α.Ε. και τα σωματεία δεν δύναται να αξιοποιήσουν για λόγους αθλητικούς, εμπορικούς και οικονομικούς την τεράστια δυναμική και διείσδυση του αθλητισμού και ειδικότερα του ποδοσφαίρου στην ελληνική κοινωνία.

Οι Π.Α.Ε. επιθυμούν να παραμένουν τα γήπεδα ανοικτά και προσβάσιμα στους υγιείς φιλάθλους και να διευρύνουν τη βάση των φιλάθλων που παρακολουθούν τακτικά τους αγώνες της αγαπημένης τους ομάδας. Τα γεμάτα από υγιείς φιλάθλους γήπεδα, οι οποίοι είναι κοινωνοί του ευ αγωνίζεσθαι και του αληθινού φίλαθλου πνεύματος, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του αθλητισμού στη χώρα μας και ειδικότερα του ποδοσφαίρου και την εκπλήρωση της κοινωνικής αποστολής του.

Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, για τις πράξεις των λίγων τιμωρούνται οι πολλοί, οι υγιείς φίλαθλοι και ιδιαίτερα οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας, οι οποίοι καίτοι έχουν πληρώσει το αναλογούν οικονομικό αντάλλαγμα, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αγώνες της αγαπημένης τους ομάδας. Πρέπει, λοιπόν, ο νόμος να μεταρρυθμιστεί, ώστε να τιμωρήσει τους πραγματικούς φορείς της οπαδικής βίας, να τους απομονώσει και τελικώς αποκλείσει από τα γήπεδα της χώρας.

Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, η οποία αναγνωρίζεται παγίως από τη νομολογία των Δικαστηρίων, ως απορρέουσα από τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος, αλλά και των άρθρων 6 παρ. 1, 8 παρ. 2, 9 παρ. 2 και 10 παρ. 2 της ΕΣΔΑ και διέπει όλη τη δημόσια δράση. Διαβάθμιση των κυρώσεων εις βάρος της υπεύθυνης ομάδας από μεμονωμένες ενέργειες φιλάθλων της για την αρτιότερη διασφάλιση της αρχής της αναλογικότητας με βάση και τα πρότυπα της UEFA.

Η υφιστάμενη ρύθμιση ανέχεται, όπως η συμμετοχή αξιωματούχων των ΠΑΕ, στους οποίους λόγω της ιδιότητάς τους αναγνωρίζεται και από το πειθαρχικό δίκαιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ιδιαίτερο νομικό καθήκον, σε βίαια επεισόδια εντός των αγωνιστικών χώρων και στο πλαίσιο ποδοσφαιρικών αγώνων να τιμωρείται με απλό χρηματικό πρόστιμο, ενώ η ρίψη μιας κροτίδας άνευ πρόκλησης βλάβης από μεμονωμένο οπαδό να συνεπάγεται άνευ ετέρου την υπέρμετρη και επαχθέστατη για την υπεύθυνη ΠΑΕ ποινή της υποχρεωτικής διεξαγωγής αγώνα κεκλεισμένων των θυρών.

Επιπροσθέτως, με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο παραβιάζεται συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της προηγούμενης ακρόασης και επίσης οι αποφάσεις της ΔΕΑΒ που επιβάλλουν τιμωρίες στις ΠΑΕ λόγω παραβάσεων του νόμου δεν είναι εκκλητές.

Συνολικά, πρέπει να θεσπιστεί αναλογικότερη διαβάθμιση των κυρώσεων εις βάρος της υπεύθυνης ομάδας από μεμονωμένες ενέργειες φιλάθλων με βάση και τα πρότυπα της UEFA, το πειθαρχικό πλαίσιο της οποίας είναι για αρκετές παραβάσεις σημαντικά επιεικέστερο από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Για λόγους ενότητας, ακολουθούν στο παρόν προτάσεις τροποποίησης των υφισταμένων ρυθμίσεων:Α. Συμπλήρωση-Τροποποίηση άρθρου 1Α του ν. 4326/2015(ΦΕΚ Α’ 49/13.05.2015)

«Άρθρο 1 Α

Ειδικές περιπτώσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων

1. Σε περιπτώσεις ρίψης από τις κερκίδες εντός του αγωνιστικού χώρου ή των αποδυτηρίων ή σε κερκίδα αθλητικής εγκατάστασης πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης, αντικειμένου πρόσφορου να προκαλέσει σωματική βλάβη προσώπου, εφόσον δεν προκλήθηκε σωματική βλάβη προσώπου από την ανωτέρω ρίψη, στο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. που αγωνίζεται ως γηπεδούχος, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων ή χρήσης συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων για μία (1) αγωνιστική σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση. Σε περίπτωση επόμενης παράβασης κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο, η οποία αφορά την ίδια κερκίδα αθλητικής εγκατάστασης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων ή χρήσης συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων για δύο (2) αγωνιστικές σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση. Σε περίπτωση τρίτης και κάθε επόμενης παράβασης κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο, η οποία αφορά την ίδια κερκίδα αθλητικής εγκατάστασης, δύναται να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων ή χρήσης συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων από δύο (2) αγωνιστικές σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση έως και το σύνολο των υπολειπόμενων αγωνιστικών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση της ίδιας αγωνιστικής περιόδου.

2. Σε περιπτώσεις ρίψης από τις κερκίδες εντός του αγωνιστικού χώρου ή των αποδυτηρίων ή σε κερκίδα αθλητικής εγκατάστασης πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης, αντικειμένου πρόσφορου να προκαλέσει σωματική βλάβη προσώπου και ιδίως πυρσού, φωτοβολίδας, κροτίδας, βεγγαλικού, πυροτεχνήματος, καπνογόνου και οποιασδήποτε γενικώς εύφλεκτης ύλης, εφόσον προκλήθηκε σωματική βλάβη προσώπου, στο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. που αγωνίζεται ως γηπεδούχος, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση. Η ποινή του πρώτου εδαφίου επιβάλλεται και σε περίπτωση αφής καπνογόνων, πυρσών ή οποιαδήποτε εύφλεκτης ύλης σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις.

3. Σε περιπτώσεις εκτεταμένων σε πλήθος και σε διάρκεια υβριστικών συνθημάτων ή/και πανό, προσωπικού ή/και ρατσιστικού περιεχομένου, που προσβάλλουν την τιμή και αξιοπρέπεια φυσικών προσώπων ή/και τη μνήμη τεθνεώτων, εφόσον επιβληθούν στο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. διοικητικές ή πειθαρχικές κυρώσεις, δύναται να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων ή χρήσης συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων για μία (1) αγωνιστική σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση.

4. Σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διαπιστευμένου προσώπου εντός του αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδυτηρίων αθλητικής εγκατάστασης, πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την είσοδο αυτή προκλήθηκε καθυστέρηση της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση. Αν από τη συμπεριφορά του πρώτου εδαφίου προκλήθηκε ματαίωση ή οριστική διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση διεξαγωγής τριών (3) αθλητικών συναντήσεων χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση.

5. Σε περιπτώσεις παραβιάσεων των παρ. 1 ή 2 ή 4 και ταυτόχρονης μη σύννομης λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας του άρθρου 41Ε του ν. 2725/1999 (Α’ 121) ή διαπίστωσης της οποιασδήποτε πλημμέλειας ή αστοχίας στη λειτουργία του, οι κυρώσεις των παρ. 1, 2 και 4 διπλασιάζονται.

6. Αν η αθλητική συνάντηση διεξάγεται με την παρουσία θεατών, τόσο της γηπεδούχου όσο και της φιλοξενούμενης ομάδας, οι οποίοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε διακεκριμένα τμήματα των κερκίδων της αθλητικής εγκατάστασης, οι διοικητικές κυρώσεις των παρ. 1 και 2 επιβάλλονται στο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. που συνδέεται με τους θεατές που παραβίασαν τις παρ. 1, 2 και 4. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου οι κυρώσεις του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 επιβάλλονται στο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. που αγωνίζεται ως γηπεδούχος.

7…………………

10. Οι διοικητικές κυρώσεις των παρ. 6 και 9 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 εφαρμόζονται και για τους υπαιτίους των παραβάσειων των παρ. 1, 2 και 4 του παρόντος.»Β. Προσθήκη/συμπλήρωση των παραγράφων 6.γ. και 9 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999(ΦΕΚ Α’ 121/17.06.1999)

«Άρθρο 41 Γ -Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων

6. ….γ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Η κεντρική βάση δεδομένων, η λειτουργία της οποίας τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τηρείται στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και περιλαμβάνει τα κατά το προηγούμενο άρθρο στοιχεία των φιλάθλων και τους κωδικούς των Καρτών των οποίων είναι κάτοχοι.

Στην κεντρική βάση δεδομένων καταχωρίζονται, αμελλητί, οι αρμοδίως και νομίμως επιβαλλόμενες κυρώσεις σε βάρος φυσικών προσώπων για πράξεις βίας, οι οποίες απαγορεύουν την είσοδο στους αγωνιστικούς χώρους. Για το σκοπό αυτόν τα σχετικά στοιχεία θα παρέχονται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του στοιχείου δ` της παραγράφου αυτής και από τα οικεία πειθαρχικά όργανα των Ομοσπονδιών ή των διοργανωτριών αρχών.

Η τήρηση των δεδομένων, που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, διαρκεί για όσον χρόνο εκτίεται η ως άνω ποινή, με την παρέλευση του οποίου διαγράφονται, αμελλητί, με ευθύνη και φροντίδα της διοργανώτριας αρχής.

Στην κεντρική βάση δεδομένων έχει άμεση πρόσβαση η Αστυνομική Αρχή, δια της χορήγησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ειδικών κωδικών πρόσβασης, καθώς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που προμηθεύονται εισιτήριο αγώνα του άρθρου αυτού, στα οποία δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής, διατηρούνται για χρονικό διάστημα όχι πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα και στην περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή αυτού δεν εκδηλώνεται περιστατικό βίας.

Από την ταυτοποίηση των στοιχείων των υπαιτίων των παραβάσεων της παρ. 9 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 και του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, θα αναστέλλεται η δυνατότητα των ανωτέρω φυσικών προσώπων να ταυτοποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία για την έκδοση εισιτηρίων μέσω της πλατφόρμας του gov.gr για τις αθλητικές συναντήσεις στην αθλητική εγκατάσταση της οικείας Π.Α.Ε. σε κάθε εθνική ή / και ευρωπαϊκή διοργάνωση για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η διοικητική σε βάρος τους κύρωση για τις ανωτέρω παραβάσεις και επιπροσθέτως θα αποστέλλονται στην οικεία Π.Α.Ε. τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, φωτογραφία) προς ενημέρωσή της.»

……………….

9. ………………….. Επιπροσθέτως, η αστυνομική αρχή διατάσσει τον ανωτέρω δράστη να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του πριν από την έναρξη των αθλητικών συναντήσεων στις οποίες το αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. αγωνίζεται και να παραμένει σε αυτό ή σε χώρο άμεσης εποπτείας της αστυνομικής αρχής, δύο ώρες πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης έως δύο ώρες µετά τη λήξη της. Αν πρόκειται για ανήλικο κάτω των δεκαέξι (16) ετών, επιβάλλεται αντί του ανωτέρω, η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς, τους επιτρόπους ή τους κηδεμόνες του. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εάν διαπιστωθεί παραβίαση της κύρωσης, επιβάλλεται στα ανωτέρω πρόσωπα απαγόρευση εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις για διάστημα τριών (3) ετών. Τα έσοδα από το πρόστιμο του δεύτερου εδαφίου αποτελούν κατά το ένα τρίτο (1/3) έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, ένα τρίτο (1/3) αποδίδεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ένα τρίτο (1/3) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εγγράφονται στον αντίστοιχο προϋπολογισμό εκάστης Γενικής Γραμματείας και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών τους. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τρόπος βεβαίωσης της παραβάσεως από τα αρμόδια όργανα της αστυνομικής αρχής, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου, οι λεπτομέρειες του τρόπου κατανομής των εσόδων από την είσπραξη του προστίμου και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας ζήτημα».

